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سقطت صخرة عليه وأصابت غرفة المعيشة

مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي وصاحبته تنجو بأعجوبة

2023-02-01 الساعة 4:06
مشاهد توثق لحظة تحطم منزل في هاواي وصاحبته تنجو بأعجوبة
المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

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وثق مقطع فيديو لحظة سقوط صخرة على منزل في ولاية هاواي الأمريكية، أصابت غرفة المعيشة تحديدًا، وتمكنت صاحبة المنزل من تجنب الصخرة بأعجوبة.


والصخرة التي يبلغ قطرها 5 أقدام، أخطأت كارولين ساساكي التي كانت على بعد قدمين فقط بينما كانت تمشي في غرفة المعيشة الخاصة في نفس اللحظة التي اخترقت فيها الصخرة الجدار الخارجي.

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تم تصوير الحادث بواسطة كاميرا حراسة منزلية في منزل العائلة في بالولو، أواهو، هاواي، وقد تمت مشاهدة اللقطات التي نشرتها القناة الإخبارية المحلية KHON 2 على الإنترنت أكثر من 1.4 مليون مرة.

مشاهد توثق لحظة صخرة تحطم منزلًا في هاواي وصاحبته تنجو بأعجوبة

وقوع إصابات طفيفة

كما يمكن مشاهدة أشخاص يمرون بجانب المنزل، قبل أن يشرعوا في الركض في اتجاهات مختلفة، وبعد ذلك، يمكن رؤية الصخرة التي يبلغ ارتفاعها نحو متر ونصف تستقر في الشارع.

وأصيب شخصان آخران في الحادث وهما رجل وفتاة بإصابات طفيفة، ولم يتم التعرف عليهما.

مشاهد توثق لحظة صخرة تحطم منزلًا في هاواي وصاحبته تنجو بأعجوبة

وعن هذه الواقعة، قالت كارولين: اليوم أنا أفضل قليلاً، لكن الليلة الماضية، شعرت بصدمة شديدة، لم أكن أعرف ما حدث باستثناء الدوي العالي الذي سمعته، مضيفة أن الصخرة دمرت جزءًا من منزلها.

سبب وقوع الصخرة

وتخشى كارولين أن يكون المشروع التنموي الذي يقع خلف منزلها مسؤول عن إزاحة الصخرة وهو أمر ينفيه المطور العقاري.

وذكرت قناة KHON 2 أن السكان المحليين الآخرين يقولون إنهم لم يروا مثل هذا الموقف من قبل، لكنهم يزعمون أن ثلاث صخور أخرى قد سقطت في الوادي في غضون 24 ساعة خلال عطلة نهاية الأسبوع دون أن تصيب المنازل.

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