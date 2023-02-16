مشروع النقل بالحافلات يوفر 35 ألف وظيفة

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قالت وزارة النقل والخدمات اللوجستية، اليوم الخميس، إن توقيع عقود امتياز النقل بالحافلات بين المدن يسهم في توفير أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.
وذكرت وزارة النقل عبر حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أن هذا المشروع يأتي تمكينًا لمستقبلٍ مشرق في ربط شبكة خدمات نقل الركاب بالحافلات في المملكة، كما سيسهم في طرح أكثر من 35 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، وخدمة أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا.
كانت الهيئة العامة للنقل أعلنت أمس الأربعاء، عن توقيع أكبر مشروع لنقل الركاب بالحافلات بين المدن في المملكة، وذلك من خلال شبكة نقل تمتد لأكثر من 200 مدينة ومحافظة، حيث من المتوقع أن يخدم المشروع أكثر من 6 ملايين راكب سنويًا، عبر (76) مسارًا، وبأسطولٍ جديد من الحافلات المجهزة بأحدث التقنيات التي تتيح استخدام مركبات صديقة البيئة.
جاء ذلك خلال حفل أقامته الهيئة بهذه المناسبة بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد من مسؤولي جميع الجهات من القطاعين العام والخاص، حيث تضمن الحفل التوقيع على 3 عقود لمشاريع النقل العام بين المدن، وتشترك فيها تحالفات عالمية كبرى وذلك بهدف إيجاد وتوفير خدمات نوعية متقدمة لنقل الركاب بالحافلات بين مدن المملكة.