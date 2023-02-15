مشهد نادر لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ينبع

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وثق مقطع فيديو متداول، مشهدًا نادرًا لأسماك القرش بالقرب من شواطئ ينبع غرب المملكة.
ونشرت “العربية السعودية” فيديو وثقه شباب على متن قارب صيد في عرض البحر، لحركات أسماك القرش المعروفة وسط المياه، بينما كان الشباب يرددون: “يا ساتر”.
وظهر في الفيديو انبهار الشباب بالفيديو، حيث أوضحوا أن أسماك القرش هذه من نوعية الذيبة وهي أخطر الأنواع، فيما أمسكت أسماك القرش بخيط أنزله أحد الأفراد في البحر وظلت تلعب به في المياه.
وأوضح أن إحدى الأسماك كانت تمسك بخيط أنزله أحد الأفراد في البحر وظلت تلعب به في المياه.
وفي وقت سابق، أوضح المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن أنواع أسماك القرش الأكثر شهرة في بحار المملكة هي 5 أنواع الأكثر ظهورًا في المملكة وهي: القرش الأبيض والقرش الثور والقرش النمر وقرش المطرقة وقرش الحيد الرمادي.