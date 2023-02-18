مشهد يحبس الأنفاس لظهور الإعصار فريدي فوق المحيط الهندي الفتح يهزم الباطن بثنائية المرجان: محتالون يستغلون مشاهير التواصل للترويج لمواقعهم باحثون عن عمل: المقابلات الوظيفية أنهكتنا خطوة تُقرب النصر من مارسيلو لحظة طرد الوفد الإسرائيلي من القمة الإفريقية ارتفاع عدد قتلى زلزال تركيا لـ 40642 السبع يوضح بدائل التحقق بخطوتين في تويتر الفتح يُنهي الشوط الأول متقدمًا بهدف ضد الباطن الصين: رد الفعل الأمريكي على المنطاد سخيف وهستيري
رصدت كاميرات محطة الفضاء الدولية الإعصار فريدي فوق المحيط الهندي، حيث كانت عين الإعصار مرئية بشكل يحبس الأنفاس من الفضاء.
The eye of tropical cyclone #Freddy – captured live from the @Space_Station at 11:31 UTC today over the Indian Ocean to the east of Madagascar. Expected to make landfall there on Tuesday, Feb 21
Equivalent to a category 4 hurricane and getting stronger.
Feb 17, 2023 @WMO pic.twitter.com/q55IHD36qhقد يهمّك أيضاً
— ISS Above (@ISSAboveYou) February 17, 2023
واشتدت قوة الإعصار لتتحول إلى الفئة الرابعة، وهو يتجه الآن نحو مدغشقر، التي لا تزال تتعافى من آخر عاصفة مدمرة، وعن ذلك، قالت محطة الفضاء الدولية، في حسابها الرسمي على تويتر: عين الإعصار المداري فريدي، تم التقاطها مباشرة من محطة الفضاء الدولية.
وأشارت إلى أن التوثيق جرى يوم أمس الجمعة في حدود الساعة 11:30 بالتوقيت العالمي.
وأوضحت أن الإعصار يتوجه حاليًا إلى شرق مدغشقر، مبرزة أنه من المتوقع أن يصل هناك بحلول يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير.
وتشكل إعصار فريدي المداري قبالة الساحل الجنوبي لإندونيسيا في أوائل فبراير الحالي، واشتد إلى عاصفة كبيرة مع أقصى رياح مستدامة بسرعة 165 ميلًا في الساعة (265 كم/س).
وذكرت تقارير إعلامية أن مدغشقر وعدة دول أخرى تراقب الإعصار على طول الساحل وذلك من تنزانيا إلى جنوب إفريقيا؛ تحسبًا لآثاره المحتملة.
ويُذكر أنه في يناير الماضي، لقي أكثر من 24 شخصًا حتفهم وفقد آخرون في مدغشقر، جراء العاصفة المدارية تشينيسو، التي أدت أيضًا إلى نزوح الآلاف وخسائر مادية كبيرة.