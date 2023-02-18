مشهد يحبس الأنفاس لظهور الإعصار فريدي فوق المحيط الهندي

رصدت كاميرات محطة الفضاء الدولية الإعصار فريدي فوق المحيط الهندي، حيث كانت عين الإعصار مرئية بشكل يحبس الأنفاس من الفضاء.

واشتدت قوة الإعصار لتتحول إلى الفئة الرابعة، وهو يتجه الآن نحو مدغشقر، التي لا تزال تتعافى من آخر عاصفة مدمرة، وعن ذلك، قالت محطة الفضاء الدولية، في حسابها الرسمي على تويتر: عين الإعصار المداري فريدي، تم التقاطها مباشرة من محطة الفضاء الدولية.

وأشارت إلى أن التوثيق جرى يوم أمس الجمعة في حدود الساعة 11:30 بالتوقيت العالمي.

وأوضحت أن الإعصار يتوجه حاليًا إلى شرق مدغشقر، مبرزة أنه من المتوقع أن يصل هناك بحلول يوم الثلاثاء الموافق 21 فبراير.

ما هو الإعصار فريدي؟

وتشكل إعصار فريدي المداري قبالة الساحل الجنوبي لإندونيسيا في أوائل فبراير الحالي، واشتد إلى عاصفة كبيرة مع أقصى رياح مستدامة بسرعة 165 ميلًا في الساعة (265 كم/س).

وذكرت تقارير إعلامية أن مدغشقر وعدة دول أخرى تراقب الإعصار على طول الساحل وذلك من تنزانيا إلى جنوب إفريقيا؛ تحسبًا لآثاره المحتملة.

خسائر العاصفة السابقة تشينيسو

ويُذكر أنه في يناير الماضي، لقي أكثر من 24 شخصًا حتفهم وفقد آخرون في مدغشقر، جراء العاصفة المدارية تشينيسو، التي أدت أيضًا إلى نزوح الآلاف وخسائر مادية كبيرة.