مصرع 5 أشخاص إثر تحطم طائرة في أمريكا

لقي 5 أشخاص حتفهم إثر تحطم طائرة في شمال ولاية نيفادا الأمريكية، وقد كانوا على متن رحلة نقل طبية، وتم العثور عليهم بعد نحو ساعتين، وفقًا لشركة الإسعاف الجوي.

لم ينجُ أحد

وقال رئيس شرطة مقاطعة ليون، إن السلطات بدأت في تلقي اتصالات بشأن الحادث الذي وقع قرب ستاجكوتش في نيفادا، موضحًا أنه تم العثور على الحطام بعد نحو ساعتين، بحسب أسوشيتدبرس.

وقالت شركة كير فلايت، التي تقدم خدمة الإسعاف بالطائرة والمروحية، إن قتلى الحادث بينهم الطيار وممرضة طيران ومسعف طيران ومريض وأحد أفراد أسرة المريض.

وذكرت الشركة في بيان: نشعر بالأسى للإبلاغ عن تلقينا تأكيد من إدارة مكافحة الحريق المركزية في مقاطعة ليون أنه لم ينج أي من الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الطائرة.

إيقاف الرحلات الجوية

وأضافت أنه تم إيقاف الرحلات الجوية للتركيز على مساعدة الوكالات المستجيبة وأعضاء الفريق والعائلات.

وقالت الهيئة الوطنية لسلامة النقل، صباح السبت، على تويتر إنها سترسل فريقًا من سبعة أعضاء من المحققين إلى موقع التحطم.