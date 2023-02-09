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في نهائي كأس العالم للأندية

مصطفى غربال حكمًا لمباراة الهلال وريال مدريد

2023-02-09 الساعة 2:37
مصطفى غربال حكمًا لمباراة الهلال وريال مدريد
المواطن - فريق التحرير

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أسندت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، مهمة إدارة مباراة الهلال وريال مدريد للحكم الجزائري الدولي مصطفى غربال.

مصطفى غربال يدير المباراة النهائية

وأكدت تقارير أن “فيفا”، كلف مصطفى غربال بإدارة مواجهة الهلال وريال مدريد في نهائي كأس العالم للأندية 2022، يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير مولاي عبدالله في الرباط.

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وفي السياق ذاته، أوضحت “جريدة المغرب”، أن مصطفى غربال سيكون حكمًا للساحة في نهائي كأس العالم للأندية، على أن يُساعده الجزائري مقران غوراري والتونسي خليل الحساني.

مصطفى غربال - حكم مباراة النصر والهلال في كأس الملك

الهلال وريال مدريد في النهائي

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال قد نجح في التأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/2 في الدور نصف النهائي.

الهلال
لاعبو الهلال – المصدر @Alhilal_FC

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني في الصعود لنهائي كأس العالم للأندية 2022، بعد تغلبه على نظيره الأهلي المصري بأربعة أهداف مقابل هدف.

ريال مدريد
لاعبو الريال – المصدر @realmadrid

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