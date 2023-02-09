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مصير بنزيما وكورتوا من المشاركة ضد الهلال

2023-02-09 الساعة 1:31
مصير بنزيما وكورتوا من المشاركة ضد الهلال
المواطن - فريق التحرير

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حسم المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، مصير مشاركة كل من الحارس البلجيكي تيبو كورتوا والمهاجم الفرنسي كريم بنزيما أمام نادي الهلال في نهائي كأس العالم للأندية.

بنزيما جاهز لمواجهة الهلال

وتحدث أنشيلوتي بعد فوز الريال على الأهلي المصري في نصف نهائي كأس العالم للأندية قائلًا: “بنزيما وميليتاو سيتواجدان الخميس في المغرب استعدادًا للعب في نهائي مونديال الأندية، أما كورتوا فلن يشارك”.

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كريم بنزيما - كورتوا - الريال ضد إشبيلية

وتقام المباراة بعد غدٍ السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة، على ملعب “المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية، كما تنقل المباراة عبر قنوات الرياضية المغربية وقناة SSC 1 HD و SHAHID VIP.

وكان الهلال صعد لنهائي كأس العالم للأندية بعد الفوز على فلامنجو البرازيلي بنتيجة 3/ 2 أول أمس الثلاثاء، بينما صعد ريال مدريد أمس بعد الفوز على الأهلي المصري بنتيجة 4/ 1.

 

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