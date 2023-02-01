مظاهرات فرنسا تتخطى مليون متظاهر وتصيب الحياة بالشلل

كشفت وزارة الداخلية الفرنسية، في بيان، أن 1.272 مليون شخص شاركوا في احتجاجات على خطط إصلاح نظام التقاعد نُظمت في أنحاء البلاد.

وأردفت الوزارة أن 87 ألفًا شاركوا في المظاهرة التي جرى تنظيمها في باريس.

تعطيل الحياة

وتسبب إضراب فرنسا بتعطيل إنتاج الكهرباء وحركة النقل العام والمدارس في رد فعل عنيف على خطط الحكومة الرامية إلى رفع سن التقاعد.

وترغب النقابات التي حددت مواعيد لمسيرات احتجاجية في أنحاء فرنسا على مدار اليوم، في مواصلة الضغط على الحكومة، وتأمل أن يتكرر الإقبال الكبير على المشاركة الذي شهده الاحتجاج الأول الذي نفذته في 19 يناير الجاري، والذي شارك فيه أكثر من مليون شخص معارضين لرفع سن التقاعد إلى 64 بدلًا من 62 عامًا وتسريع خطة رفع السن المؤهل للحصول على معاش تقاعدي كامل.

وأفاد لوك فار، الأمين العام للاتحاد الوطني للنقابات المستقلة لموظفي الخدمة المدنية: “هذا الإصلاح غير عادل وقاسٍ، (رفع سن التقاعد) إلى 64 يمثل تراجعًا اجتماعيًّا”.

وقالت نقابة معلمي المدارس الابتدائية: إن نصف المعلمين سيضربون عن العمل، وكذلك أضرب موظفو المصافي النفطية والعاملون في قطاعات أخرى من بينها محطات التلفزة والإذاعة الحكومية التي بثت الموسيقى بدلًا من البرامج الإخبارية.