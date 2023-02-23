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أثناء هبوطها في مجمع رياضي بمدينة بافت

مقتل وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية جنوب البلاد

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٥:٠٧ مساءً
مقتل وزير الرياضة الإيراني إثر تحطم مروحية جنوب البلاد
المواطن - فريق التحرير

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قُتل وزير الرياضة الإيراني حامد سجادي وأصيب آخرون، إثر تحطم مروحية كان يستقلها بينما كانت تحاول الهبوط في مجمع رياضي بمدينة بافت جنوبي البلاد، بحسب ما أفادت “العربية”.

من جانبها أفادت وكالة “إرنا” الرسمية”، بسقوط مروحية كانت تقل وزير الشباب والرياضة حميد سجادي في أثناء هبوطها في المجمع الرياضي بمدينة بافت، وأصيب بعض الركاب ونقلوا إلى مراكز طبية.

مرافقون للوزير

بدورها، ذكرت أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني أن الوزير أصيب بجروح ومعه 14 راكباً، مضيفة “يجري التحقيق في السبب الدقيق لهذا الحادث، وسيتم الإعلان عن مزيد من التفاصيل في وقت لاحق”.

فيما قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية، إن المروحية كان على متنها بالإضافة إلى وزير الشباب والرياضة، رئيس الهيئة الإدارية والتشغيلية في الحكومة الإيرانية، ميثم لطفي، وممثل مدينة بافت في البرلمان الإيراني “صمد الله صمدي”، بالإضافة إلى مراسل ومصور هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني.

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