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بسبب تصادم مباشر بين حافلة ركاب وشاحنة مقطورة

مقتل 17 راكبًا بينهم نساء وأطفال بحادث تصادم بباكستان

2023-02-03 الساعة 7:07
مقتل 17 راكبًا بينهم نساء وأطفال بحادث تصادم بباكستان
المواطن - فريق التحرير

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كشف مسؤول إنقاذ في وقت مبكر الجمعة أن اصطدامًا مباشرًا بين حافلة ركاب وشاحنة مقطورة مسرعة بالقرب من نفق في شمال غرب باكستان ليلاً أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 17 راكبًا، بينهم نساء وأطفال.

التفاصيل

ووفقًا لمسؤول الطوارئ المحلي ووسائل الإعلام الحكومية، وقع الحادث في منطقة كوهات بإقليم خيبر بختونخوا.

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وتابع مسؤول الإنقاذ رحمت الله: لقد نقلنا جميع القتلى والجرحى إلى مستشفى في كوهات.

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تلفزيونية صور للحافلة المدمرة.

أعرب عزام خان، رئيس الوزراء المؤقت في الإقليم، عن حزنه العميق والشديد جراء الحادث المأساوي.

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