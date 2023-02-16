مقطع فيديو يُبرئ عبد الرزاق حمد الله من تهمة إساءته للاعب العدالة

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للاعب المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب نادي الاتحاد خلال حديثه مع حكم مباراة العدالة في دوري روشن السعودي يوم الجمعة الماضية، وهو يشكو له من تصرفات أحد لاعبي العدالة معه.

حقيقة ما قام به عبد الرزاق حمد الله

وكان البعض تداول مقطع فيديو وُصف بـ المفبرك للاعب المغربي وهو يوجه إساءات للاعب العدالة لكن جماهير الاتحاد تداولت الفيديو الصحيح والواضح للواقعة وهو يُبري حمد الله من تهمة الإساءة للاعب العدالة خلال المباراة التي انتهت بفوز نادي الاتحاد بخماسية دون رد.

وقبل ظهور الفيديو الصحيح، كان الفيديو الآخر المُفبرك تم تداوله على نطاق واسع حيث طالب كثيرون تدخل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم لمعاقبة اللاعب المغربي.

حمد الله يعود من الإيقاف

يذكر أن اللاعب عبد الرزاق حمد الله كان تعرض للإيقاف لمدة 4 أشهر من قبل لجنة الاحتراف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، وذلك بسبب قضيته مع ناديه السابق نادي النصر، بعد رحيله عن أصفر الرياض نتيجة فسخ العقد في نوفمبر من عام 2021 وانضمامه لنادي الاتحاد بعدها بشهر.

ويستعد نادي الاتحاد مساء اليوم الخميس لمواجهة نادي الاتفاق في الجولة الـ17 من بطولة دوري روشن السعودي، حيث يسعى الاتحاد إلى الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، وذلك من أجل الصعود لـ صدارة دوري روشن وتقاسمها مع نادي الشباب.