مكتب التحقيقات الفيدرالي يداهم منزل بايدن الشاطئي

داهم مكتب التحقيقات الفيدرالي منزل الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شاطئ ريهوبوث بولاية ديلاوير، يوم الأربعاء، في ظل تحقيق جاد يجريه مستشار خاص حول تعامله مع الوثائق السرية.

عملية منسقة

وكتب المحامي الشخصي لبايدن، بوب باور: اليوم، وبدعم وتعاون كامل من الرئيس، تجري وزارة العدل تفتيشًا مخططًا لمنزله في ريهوبوث بولاية ديلاوير، مضيفًا: بموجب الإجراءات ومعايير وزارة العدل، ومن أجل مصلحة الأمن والنزاهة، اتفقنا على التعاون.

وتابع: البحث اليوم هو خطوة أخرى في عملية شاملة، وتأتي في الوقت المناسب لوزارة العدل، وسنواصل تقديم الدعم والتسهيل بشكل كامل، وسيكون لدينا المزيد من المعلومات في ختام بحث اليوم.

وكان قد لاحظ المراسلون المتمركزون في المجتمع الساحلي سيارات رياضية سوداء وسيارات سيدان تصل إلى المنزل في منتصف الصباح.

البحث عن الوثائق السرية

وقام مكتب التحقيقات الفيدرالي في 20 يناير بتفتيش منزل الرئيس الأمريكي في ويلمنجتون بولاية ديلاوير، وأظهر ما وصفه محاموه بأنه عناصر متعددة تحتوي على مواد سرية.

كما فتش مكتب التحقيقات، مكتب بايدن في واشنطن في منتصف نوفمبر بعد أن اكتشف محاموه لأول مرة مواد سرية في خزانة مقفلة بمركز الأبحاث.

واشترى بايدن منزله في ريهوبوث بعد تركه لمنصب نائب الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويقضي بايدن وزوجته أحيانًا عطلات نهاية الأسبوع هناك وكان آخرها من 20 إلى 23 يناير.