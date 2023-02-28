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تستهدف تحويلها لفرص استثمارية جاذبة بحلول 2035

ملتقي الاستثمار يبحث رحلة تحول المملكة في قطاع النفايات

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٤ صباحاً
المواطن - فريق التحرير

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انطلقت في الرياض، اليوم الثلاثاء، أعمال الملتقى الاستثماري في قطاع إدارة النفايات في المملكة، تحقيقًا للنمو الاقتصادي المستدام وتجنبًا لهدر النفايات.

ويشارك في الملتقي عددًا كبيرًا من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين لابتكار حلول جذرية تسهم في ازدهار اقتصاديات هذا القطاع والاستفادة من التضخم الكبير في استهلاك المواد.

رحلة التحول بالمملكة

من جانبه، بين الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لإدارة النفايات عبدالله بن فيصل السباعي خلال لقائه مع “قناة الإخبارية” أن رحلة التحول بالمملكة بدأت منذ عدة سنوات بهدف استبعاد النفايات من المرادم وتحويلها لفرص استثمارية جاذبة للقطاع.

وأضاف السباعي أن مساحة المملكة يتم توزيعها لـ 25 منطقة جغرافية كلمنطقة سيكون لها مخطط استراتيجية شامل ستوفرله فرص استثمارية.

فرص عمل

ويسهم المركز بحلول عام 2035 لتوفير أكثر من 70 ألف فرصة عمل وزياردة أكثر من 120 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي من خلال توقيع أكبر عدد من الاتفاقيات الداعمة لهذا القطاع لإبراز التحول الكبير بالمملكة في هذا القطاع عبر خطط استراتيجية لخلق أكبر عدد من الفرص الاستثمارية.

طرف الاستفادة

بدوره أكد وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة أسامة فقيها أنه يتم الاستفادة من هذه النفايات بطرق كثيرة ومنها تحويل النفايات العضوية إلى أسمدة وإلى وقود، مشيرًا إلى أن 95% من النفايات يتم التخلص منها في المدافن، متوقعًا أن يحدث العكس بحلول 2035.

فيما أعلن رئيس اللجنة الوطنية الصناعية إبراهيم آل شيخ أنه وقع اتفاقية تعاونية مع المركز الوطني لإدارة النفايات لاستعراض أبرز الفرص الواعدة.

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