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اعتقادهم أنها تساعدهم على التركيز متجاهلين خطورتها

ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات

الإثنين ٢٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١:٣١ مساءً
ممارسات خاطئة تُنشط المخدرات بين الطلبة خلال الاختبارات
المواطن - فريق التحرير

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أكد المرشد النفسي والأسري، عادل الغازي، أن هناك ممارسات خاطئة للطلاب والطالبات خلال فترة الاختبارات قد توقعهم في براثن المخدرات لاعتقادهم أنها تساعدهم على التركيز متجاهلين خطورتها وضررها على المتعاطي.

أسباب انتشار المخدرات

وأوضح الغازي في لقائه مع “برنامج اليوم” على “قناة الإخبارية” بعض الممارسات الخاطئة التي يقوم بها الطلبة وأولياء الأمور على حد سواء ساهمت في انتشار المخدرات خلال فترة الاختبارات وهي ارتباط السهر بالنجاح وهو مفهوم خاطئ لا بد من تغييره عند الطلبة، وأيضًا ارتباط النجاح بالمذاكرة بفترات طويلة أو خارج المنزل، بالإضافة إلى ما يمارسه الآباء والأمهات من ضغوط على الأبناء بما يفوق قدراتهم وإمكانياتهم، مسببين ما يسمى بـ”القلق السلبي”.

وأضاف الغازي أن المواد المنشطة هي الأكثر رواجًا بين الطلبة، مثل حبوب الكبتاجون ومادة الشبو وغيرها، والتي تعمل على تنبيه الجهاز العصبي وزيادة ساعات السهر والطاقة.

الاختبارات النهائية

بالأمس، انطلقت الاختبارات التحريرية لنهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 1444هـ، والتي من المقرر أن تستمر 5 أيام في مدارس التعليم العام للبنين والبنات بمناطق ومحافظات المملكة.

وانتظم قرابة 6 ملايين طالب وطالبة على مقاعد الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام الحالي، وذلك في جميع المراحل الدراسية بدءاً من (الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي).

 

 

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