Icon

رسالة لمن يريد شراء عقار في الرياض Icon باريس تهاجم فيلم النمر الأسود بسبب الإساءة للجيش الفرنسي Icon موعد مباراة ليفربول ضد إيفرتون والقنوات الناقلة Icon إنشاء مدينة لوجستية إنسانية في السعودية قريبًا Icon مناورات أمريكية في بحر الصين تزامنًا مع أزمة المنطاد Icon سامي الحريري يكشف سبب عتاب الهلال لـ اتحاد القدم السعودي Icon الموارد البشرية توضح آلية نقل الكفالة من منشأة لأخرى Icon فهد بن نافل: الهلال لا يقف على أي لاعب ومشاركتنا بيّضت الوجه Icon لقطات لممرضات يهرعن لحماية حديثي الولادة بأجسادهن من زلزال تركيا Icon أدوات جديدة لزيادة عمق السوق السعودية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

العالم
حصاد اليوم
شارك في التدريبات سفن وقوات برية وطائرات

مناورات أمريكية في بحر الصين تزامنًا مع أزمة المنطاد

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٣٢ صباحاً
مناورات أمريكية في بحر الصين تزامنًا مع أزمة المنطاد
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تجري البحرية الأمريكية وسلاح مشاة البحرية تدريبات مشتركة في بحر الصين الجنوبي في وقت تصاعدت فيه التوترات مع بكين بشأن إسقاط بالون تجسس صيني مشتبه به.

تدريبات ببحر الصين

وأفاد الأسطول السابع المتمركز في اليابان يوم الأحد أن مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية نيميتز الضاربة والوحدة الاستكشافية البحرية الثالثة عشرة تقومان بعمليات قوة ضاربة استكشافية متكاملة في بحر الصين الجنوبي، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس.

قد يهمّك أيضاً
Img

الرعب يتجسد بأزياء التنكر في بوليفارد رياض سيتي

Img

زلزال يضرب الجزائر من جديد

وشاركت في التدريبات، سفن وقوات برية وطائرات، جرت يوم السبت دون ذكر تفاصيل بشأن موعد انطلاقها أو ما إذا كانت قد انتهت، وفقًا للأسطول السابع.

معارضة الصين

جاء ذلك في وقت تدعي الصين أحقيتها في بحر الصين الجنوبي بأكمله، وتعارض بشدة النشاط العسكري الذي تقوم به دول أخرى في الممر المائي المتنازع عليه، والذي يمر من خلاله بضائع بقيمة 5 تريليونات دولار سنويًّا.

ولا تتخذ الولايات المتحدة أي موقف رسمي بشأن السيادة في بحر الصين الجنوبي، لكنها تؤكد أنه يجب احترام حرية الملاحة وتحليق الطائرات في المنطقة.

استفزاز أمريكي

وتمر السفن التي تبحر عبر البؤر الاستيطانية الصينية المحصنة في جزر سبراتلي، عدة مرات سنويًّا، وهو ما يثير احتجاجات غاضبة من بكين.

كما عززت الولايات المتحدة تحالفها الدفاعي مع الفلبين.

أزمة المنطاد

وخططت واشنطن للتدريبات العسكرية مسبقًا، والتي تأتي في الوقت الذي تفاقمت فيه العلاقات المتوترة بالفعل مع بكين بسبب الخلاف الدبلوماسي الذي أشعله إسقاط بالون صيني الأسبوع الماضي في المجال الجوي الأمريكي قبالة سواحل ولاية ساوث كارولينا.

وأعلنت الولايات المتحدة أن البالون غير المأهول كان مجهزًا لاكتشاف وجمع معلومات استخباراتية، لكن بكين تؤكد أنه كانت منطادًا مخصصًا لأبحاث الطقس وانحرف عن مساره عن طريق الخطأ.

إلغاء زيارة بلينكن لبكين

ودفع الحادث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن لإلغاء زيارة إلى بكين بشكل مفاجئ نهاية الأسبوع الماضي.

وحلّق المنطاد بدءًا من 28 يناير (كانون الثاني) الماضي فوق أمريكا الشمالية، ليعبر من ألاسكا إلى كندا والولايات المتحدة، قبل أن تتخذ إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قرارًا بإسقاطه السبت، حين أطلقت مقاتلة من طراز إف 22 صاروخًا على المنطاد الذي سقط قبالة سواحل ساوث كارولاينا، بسبب ما وصفته واشنطن بأنه انتهاك بكين غير المقبول للسيادة الأمريكية.

الاتفاق الروسي الأوكراني

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...
السعودية اليوم

إغلاق 711 منشأة وضبط 21779 مخالفة في...

السعودية اليوم
تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...
تكنولوجيا

تحذير من موقع متداول للحصول على رقم...

تكنولوجيا
رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...
الرياضة

رئيس اتحاد القدم السعودي: كلمات ولي العهد...

الرياضة
الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...
الرياضة

الاتحاد يتقاسم صدارة دوري روشن مع النصر...

الرياضة
السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...
تقارير

السعودية تبحث مع بريطانيا الاستثمار في الطاقة...

تقارير
روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية
تكنولوجيا

روبوت روسي يعمل معلماً بمدرسة هندية

تكنولوجيا
أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...
السعودية اليوم

أكاديمي سعودي يبتكر استراتيجية رائدة بالعلاج المناعي...

السعودية اليوم
رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن
العالم

رئيس حكومة جديد لنيوزيلندا عقب استقالة أرديرن

العالم