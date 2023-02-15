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ينظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات على مدى يومي 15 و16 فبراير

منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان

الأربعاء ١٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١١:٤٢ مساءً
منتدى الابتكار الاجتماعي يفتتح فعالياته ويكرم الفائزين بجائزة سنديان
المواطن - فريق التحرير

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شهدت مدينة الرياض، مساء اليوم، حفل افتتاح منتدى الابتكار الاجتماعي الذي ينظمه مركز أسبار للبحوث والدراسات على مدى يومي 15 و16 فبراير تحت رعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض.‎

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بداية الحفل

وقد بدأ الحفل بالسلام الملكي، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، عقب ذلك ألقى رئيس مركز أسبار للبحوث والدراسات رئيس منتدى الابتكار الاجتماعي الدكتور فهد العرابي الحارثي كلمة رفع خلالها شكره لراعي هذا الحفل الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز آل سعود.

وأوضح الحارثي أن الابتكار الاجتماعي يؤنسن المشروعات والمبادرات فيمنحها البعد الأخلاقي والإنساني وهو تحسين حياة الناس وخدمة المجتمع ودعم طموحاته، كما أن الابتكار الاجتماعي في مفهومه الحديث لا يقتصر على المجال غير الربحي، فهناك فعاليات ومشروعات ربحية يكون لها أثر واضح في مواجهة تحديات مجتمعية.

أهداف المنتدى

وذكر أن تطوير المجتمعات اليوم ومواجهة تحدياتها لم تعد مسؤولية الحكومات وحدها بل هي مسؤولية كل الفعاليات الحكومية والخاصة وغير الربحية، مؤكدًا أن هذا المنتدى يهدف إلى نشر ثقافة الابتكار الاجتماعي والدفع الى خلق بيئات تنمو فيه بفاعلية الابتكارات القوية التي تتحقق لها الاستدامة والانتشار وتحقق الأثر.

من جانبه أوضح الدكتور عبدالله دحلان رئيس مجلس الأمناء بجامعة الأعمال والتكنولوجيا في كلمته أن الابتكار الاجتماعي يساهم في تحسين التعلم والتفاعل المتبادل والتعاون بين الطلاب والمعلمين، وتطوير المهارات الحياتية الأساسية للطلاب، وإنشاء شراكات مبتكرة بين الجامعات والصناعات المحلية، والتعاون مع كل من مؤسسات القطاع الاجتماعي والشركات لتصميم نماذج تعليمية جديدة، إلى جانب تسهيل تعيين أعضاء هيئة التدريس وتدريبهم لدعم الابتكار الاجتماعي ودمج الابتكار الاجتماعي في الخطط الاستراتيجية، بما في ذلك سياسات الترقي والترقية، إضافة لزيادة الوعي والمشاركة بين أعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب حول الابتكار الاجتماعي، وتوليد وتوجيه الموارد للابتكار الاجتماعي من خلال منح الخريجين، والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسندات التأثير الاجتماعي.

مبادرات خلاقة

فيما أكد أ. د. عبدالله الجغيمان، رئيس لجنة جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي، أن الجائزة تستهدف تلك المبادرات الخلاقة التي تعالجُ احتياجات مجتمعية وإنسانية مهمة، بطرق مبتكرة، وذات تأثير واسع، وتحمل في بنائها جينات البقاء والتوسع والاعتماد على الذات في البناء والنمو في هذا السياق، مشيرًا إلى أنه تقدم للجنة الجائزة ما يقارب من 370 مبادرة، بزيادة تقدر بـ80% عن عدد المتقدمين للجائزة في دورتها الأولى.

تلى ذلك الإعلان عن المبادرات الفائزة في جائزة سنديان للابتكار الاجتماعي 2023 وهي: مبادرة العيادات الاستشارية التطوعية (مجمع عيادات عناية الطبي)، ومبادرة مشروع بسطة التنموي (مؤسسة علي بن إبراهيم المجدوعي)، ومبادرة شركة جليسة، ومبادرة فاب لاب الأحساء (مؤسسة عبدالمنعم الراشد الإنسانية)، ومبادرة منصة نباتك للتشجير الرقمي (جامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل).

تكريم

كما شهد الحفل الإعلان عن المكرمين في منتدى الابتكار الاجتماعي 2023 من المبادرات الحكومية، (مبادرة أبشر، ومشروع باب رزق جميل، ومبادرة نسك)، إضافة لتكريم الشركاء والرعاة والشريك الرسمي للمنتدى والشركاء الإستراتيجيين، واختتم بعرض الموسيقي (الجاز بالعزف الشرقي).

يذكر أن المنتدى يواصل أعماله يوم غدٍ الخميس 16 فبراير، ويتضمن العديد من الجلسات والفعاليات المصاحبة من المحاضرات وورش العمل بمشاركة متحدثين محليين ومن 15 دولة حول العالم.

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