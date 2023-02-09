مواطنون عن دعم منكوبي الزلزال: السعودية دائمًا سبَّاقة بالخير

أشاد عدد من المواطنين والمقيمين بدعم المملكة لمنكوبي الزلزال في سوريا وتركيا، مؤكدين أن المملكة دائمًا سباقة بالخير.

جاء ذلك ضمن تقرير على قناة الإخبارية، حيث قال أحد المواطنين: إن حكومة المملكة الرشيدة لم تقصِّر كالمعتاد مع إخواننا الأشقاء في إرسال المساعدات، سواء الطبية أو الأغذية.

الإنسانية فوق كل شيء

بدورها، أضافت إحدى السيدات: الله يرحمهم برحمته، ونتمنى أن نكون قدمنا شيئًا بسيطًا لهم، ودائمًا وأبدًا تقدم المملكة المساعدات، بغض النظر عن الدين، مشيرة إلى أن الإنسانية فوق كل شيء.

على صعيد متصل، قالت أخرى: إن الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان لم يقصِّرا في شيء، ودائمًا سباقين بالخير في مثل هذه الأزمات.

وتابع أحد الجمهور: إننا يجب أن نكون يدًا واحدة في هذه المواقف الصعبة، موضحًا أن ما نراه من تكافل من جانب الدول العربية، خاصة من المملكة شيء يدعو للفخر ورفع الرأس.

من جانب آخر، وجه أحد الجمهور الشكر للملك سلمان وولي العهد على إثر عملية التنظيم الجيدة بشأن التبرعات، مشيرًا إلى أنه كان في السابق نوع من العشوائية بشأن هذا الملف، إلا أن الأمر أفضل بكثير، حيث أصبح المتبرع يعرف جيدًا أين تذهب المبالغ الخاصة بالتبرع.