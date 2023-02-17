مواطنون يستضيفون سائحًا ألمانيًّا وزوجته بطريقة عفوية

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وثق مقطع فيديو متداول قيام مواطنين بالمملكة باستضافة سائح ألماني وزوجته بطريقة عفوية.
ويظهر الفيديو السائح الألماني وهو يقود سيارة عليها رسم الإبل، فيما عرض عليه مواطن شاب استضافته وتقديم القهوة له، فوافق مباشرة.
وأبان الفيديو، استقبال المواطن للسائح وزوجته، ليقدم له السائح فيما بعد له ولمن معه من الشباب كرتونة تحوي برتقالًا كهدية.
وفي نهاية المقطع ظهر المواطن وهو يحضر القهوة لتقديمها للسائح.