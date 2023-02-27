مواطن: امنعوا تصوير النعمة واحترموا مشاعر الفقراء

طالب رجل الأعمال ناصر الخليوي، بعدم تصوير مظاهر الاحتفال في المناسبات العامة والخاصة.

وقال الخليوي في مقطع فيديو متداول: إنه يطلب عدم تصوير النعمة احترامًا لمشاعر الجائعين والفقراء في الدول التي تعاني من أزمات.

وتابع: راعينا التصوير والسناب وغيره، الدول اللي حولنا بأزمات وزلازل.

فريق الإنقاذ السعودي

من جانب آخر، وصل فريق البحث والإنقاذ السعودي بالمديرية العامة للدفاع المدني إلى الرياض، قادمًا من جمهورية تركيا بعد أن أنهى أعماله ومهامه؛ تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد- حفظهما الله- في مد يد العون والمساعدة للمتضررين من زلزال سوريا وتركيا مع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

3 مدن تركية

ونفَّذ فريق البحث والإنقاذ السعودي مهام الإنقاذ والبحث عن الناجين في (47) موقعًا في (3) مدن تركية، هي (غازي عنتاب وأنطاكيا وكهرمان مرعش) باستخدام أحدث التقنيات والتجهيزات على مدار الساعة. يذكر أن فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لا يزال على أرض الميدان في سوريا وتركيا يقدم خدماته الإغاثية والإنسانية للمتضررين من الزلزال، ويعمل حاليًّا على متابعة تنفيذ المشاريع والبرامج الإغاثية هناك، المخصصة للمنكوبين المتضررين؛ بهدف التخفيف من معاناتهم.