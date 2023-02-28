مواطن في قبضة الأمن لحيازته 35 كجم من القات

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قبضت دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان على مواطن بحوزته 35 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها بمحافظة فيفاء.
وتم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.