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كانت مخبأة في مركبة يقودها

مواطن في قبضة الأمن لحيازته 374 كجم من القات

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:١٤ مساءً
مواطن في قبضة الأمن لحيازته 374 كجم من القات
المواطن - فريق التحرير

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قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطن بحوزته (374) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.

وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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