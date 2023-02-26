مواطن في قبضة الأمن لحيازته 374 كجم من القات

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قبضت شعبة التحريات والبحث الجنائي بمحافظة الدائر في منطقة جازان على مواطن بحوزته (374) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر مخبأة في مركبة يقودها.
وحسب بيان الأمن العام، جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.