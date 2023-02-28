مواطن من نجران حول أراضيه الزراعية لمزارع أسماك

تمكن المواطن محمد صالح من تحويل أرضه الزراعية إلى مزارع أسماك تنتج 40 طنًا في العام.

مواطن في #نجران يحول أرضه الزراعية إلى مزرعة أسماك تنتج 40 طنا في العام

عبر :@2266Mariam pic.twitter.com/cTS44IPUkN — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 28, 2023

وأوضح صالح في حواره لـ”العربية السعودية” أن مزارعه كانت تنتج جميع الزراعات من خضراوات وغيرها، لكنه قام بتحويلها إلى مزارع أسماك ومزارع بن وسياحة ريفية، حيث قام بدمج ثلاثة مشاريع معًا وجميعها ناجحة.

40 طناً سنويًا

وأشار صالح إلى أن مزارع الأسماك تنتج نحو 40 طنًا في العام وتعتبر من الأسماك العضوية، مستخدمًا البحيرات الكبيرة التي وفرت عليه في الصيانة والكهرباء حيث تنتج كل بحيرة أكثر من 10 أطنان تقريبًا في العام.

وأضاف صالح أنه قام بجلب البط لإحداث توازن في الطبيعية من خلال تقليص عدد الزريعات في البحيرات ما يوفر في عملية الصيانة فضلًا عن إضافتها جمالًا للمكان.