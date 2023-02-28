Icon

المجموعة الوطنية للنقل البحري تعلن عن وظائف شاغرة Icon السعودية لإعادة التمويل تخفض معدل التمويل العقاري طويل الأجل بنسبة ثابتة Icon “الأوقاف” تدعو المنشآت الوقفية وغير الربحية للاستفادة من الحلول التمويلية لبرنامج كفالة Icon مظاهرات حاشدة ضد النظام الإيراني بالولايات المتحدة Icon مواطن من نجران حول أراضيه الزراعية لمزارع أسماك Icon 3 طرق صحية للتخلص من جثث الحيوانات النافقة Icon نيوم الاجتماعية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن Icon انتهاء التقديم على رخص محاجر مواد البناء في جدة Icon انخفاض أرباح سابك إلى 16.5 مليار ريال بنسبة 28% Icon هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
تنتج أكثر من 40 طنًا في العام

مواطن من نجران حول أراضيه الزراعية لمزارع أسماك

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤١ مساءً
مواطن من نجران حول أراضيه الزراعية لمزارع أسماك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

تمكن المواطن محمد صالح من تحويل أرضه الزراعية إلى مزارع أسماك تنتج 40 طنًا في العام.

وأوضح صالح في حواره لـ”العربية السعودية” أن مزارعه كانت تنتج جميع الزراعات من خضراوات وغيرها، لكنه قام بتحويلها إلى مزارع أسماك ومزارع بن وسياحة ريفية، حيث قام بدمج ثلاثة مشاريع معًا وجميعها ناجحة.

40 طناً سنويًا

وأشار صالح إلى أن مزارع الأسماك تنتج نحو 40 طنًا في العام وتعتبر من الأسماك العضوية، مستخدمًا البحيرات الكبيرة التي وفرت عليه في الصيانة والكهرباء حيث تنتج كل بحيرة أكثر من 10 أطنان تقريبًا في العام.

وأضاف صالح أنه قام بجلب البط لإحداث توازن في الطبيعية من خلال تقليص عدد الزريعات في البحيرات ما يوفر في عملية الصيانة فضلًا عن إضافتها جمالًا للمكان.

 

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته
الرياضة

مهند الشنقيطي يُفاجئ جماهير الاتحاد رغم إصابته

الرياضة
ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في عدة مناطق
السعودية اليوم

ضبط 71 مخالفًا لنظام أمن البيئة في...

السعودية اليوم
زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري مع 11 ابنًا وحفيدًا
العالم

زلزال سوريا يقتل شقيقة رئيس الوزراء السوري...

العالم
أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد إنقاذهم مفقودي الظروف الجوية
السعودية اليوم

أمير الرياض يكرم منسوبي الدفاع المدني بعد...

السعودية اليوم
أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية
تكنولوجيا

أوبو تنافس سامسونج بهاتف جديد بمواصفات قياسية

تكنولوجيا
لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من مسجد بتكساس
العالم

لحظة سرقة لص لتبرعات متضرري الزلزال من...

العالم
وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا
وظائف

وظائف شاغرة بالهيئة الملكية لمحافظة العلا

وظائف
المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا
أخبار رئيسية

المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال...

أخبار رئيسية