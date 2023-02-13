موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأحداث المحلية التي حدثت خلال يوم أمس الأحد.

المملكة ترسل رائدة ورائد فضاء للمحطة الدولية

المخيمات السعودية تخفف وطأة شتاء متضرري زلزال سوريا

ريانة برناوي أول رائدة سعودية نحو الفضاء

إحالة امرأة ظهرت في محتوى مرئي للجهات المختصة بالمدينة

تقلبات جوية على معظم المناطق حتى الجمعة

تبرعات الحملة الإغاثية السعودية تتجاوز 289 مليون ريال

شركة نيوم تعلن بدء التسجيل في برنامج نيوم للخريجين 2023م

انقلاب مركبة لعائلة سعودية على طريق السالمي بالكويت ووفاة الأب والأم

وفاة لاعب الهلال السابق يوسف السالم

فهد بن نافل: طموحنا أصبح أعلى بعد وصافة العالم