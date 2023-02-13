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موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٢ صباحاً
موجز “المواطن”.. 10 أحداث هامة خلال الـ24 ساعة الماضية لا تفوتك
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأحداث المحلية التي حدثت خلال يوم أمس الأحد.

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