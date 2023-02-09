موجز “المواطن”.. 10 أخبار عليك معرفتها حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية

تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم أمس الأربعاء 8 فبراير 2023.

انطلاق الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا عبر منصة ساهم

سقوط مركبة واحتراقها داخل حرم سكة قطار الحرمين السريع

إجلاء 45 سعوديًا والبحث عن مواطنة مفقودة في تركيا

الربيعة لـ” المواطن”: استقبال التبرعات عبر ساهم مقتصر حاليًا على المملكة

مملكة الإنسانية تنحي الخلافات جانبًا وتغيث المنكوبين حول العالم

وزير النقل: انطلاق حافلات مترو الرياض الشهر المقبل

إطلاق منصة نسك حج لتيسير إجراءات حجاج أوروبا وأمريكا وأستراليا

حساب المواطن يودع دعم شهر فبراير اليوم

انطلاق الجولة الـ16 من دوري روشن اليوم

9 إنجازات تاريخية لـ الهلال بعد تأهله لنهائي مونديال الأندية