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موجز “المواطن”.. 10 أخبار عليك معرفتها حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية

2023-02-09 الساعة 12:44
موجز “المواطن”.. 10 أخبار عليك معرفتها حدثت خلال الـ24 ساعة الماضية
المواطن - فريق التحرير

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تقدم صحيفة “المواطن” لقرائها الأعزاء موجزًا بأهم الأخبار المحلية التي شهدتها المملكة خلال يوم أمس الأربعاء 8 فبراير 2023.

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