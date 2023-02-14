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من أجل الضغط على الإدارة لرفع الأجور

موظفو تسلا يخططون لأول إضراب في تاريخ الشركة

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٤:١٦ مساءً
موظفو تسلا يخططون لأول إضراب في تاريخ الشركة
المواطن- فريق التحرير

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قالت وكالة Bloomberg إن موظفي شركة تسلا الأمريكية، سيقيمون إضرابهم الأول في تاريخ الشركة؛ للمطالبة برفع أجورهم، وخفض أعباء العمل.

أعباء العمل تؤثر على صحة العاملين

ونقلت الوكالة، عن المتحدث باسم اللجنة المنظمة للإضراب، آل تشيللي، أن الإضراب يهدف إلى الضغط على الإدارة لرفع الأجور، وخفض أعباء العمل القاسية، التي تؤثر على صحة العاملين.

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موظفو تسلا يخططون لأول إضراب في تاريخ الشركة

وأوضح المتحدث، أن العمال سئموا من معاملتهم كالروبوتات، ومراقبة الإدارة لأدق وأتفه التفاصيل، للدرجة التي يتم فيها مراقبة عدد الضغطات على مفاتيح أجهزة الكمبيوتر؛ لتحديد مقدار الوقت الذي يقضيه الموظفون في أداء مهامهم.

وأضافت الوكالة، أن عمال أحد المصانع في مدينة بوفالو، في نيويورك، شكلوا نقابة عمالية لتنظيم إضراب؛ احتجاجًا على الأجور المنخفضة، مشيرة إلى نجاح شركة تسلا في منع تشكيل تحالف مشابه في مصانعها في الولايات المتحدة، في وقت سابق.

أرباح قياسية لشركة تسلا

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة تسلا، التي يديرها رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، في وقت سابق، أن أرباح الشركة سجلت ارتفاعًا قياسيًا خلال الربع الأخير من العام 2022.

وتضاعفت أرباح الشركة العام الماضي إلى 12.6 مليار دولار، وارتفعت الإيرادات بنسبة 51% ما يعادل 81.5 مليار دولار.

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