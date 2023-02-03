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ضمن منافسات مونديال الأندية

موعد مباراة الهلال ضد الوداد والقنوات الناقلة

2023-02-03 الساعة 12:52
موعد مباراة الهلال ضد الوداد والقنوات الناقلة
المواطن - فريق التحرير

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تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال ضد الوداد

ويلعب الهلال ضد الوداد البيضاوي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، عند الساعة الخامسة والنصف مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

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ومن المقرر أن تُنقل مباراة الهلال ضد الوداد عبر قناتي SSC والرياضية المغربية، حيث تنقلان منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

الهلال ضد الوداد في كأس العالم للأندية
كأس البطولة

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مونديال الأندية بصفته بطلًا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوداد في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الهلال بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

انطلاق مونديال الأندية

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، يوم الأربعاء الماضي، بالمباراة الافتتاحية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد طنجة، ونجح الفريق المصري في الفوز بنتيجة 3/0.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

 

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