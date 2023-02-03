موعد مباراة الهلال ضد الوداد والقنوات الناقلة

تترقب الجماهير مباراة الهلال ضد الوداد البيضاوي المغربي ضمن منافسات بطولة كأس العالم للأندية، أملًا في الظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز.

الهلال ضد الوداد

ويلعب الهلال ضد الوداد البيضاوي على ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله، عند الساعة الخامسة والنصف مساء يوم غد السبت، ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس العالم للأندية.

ومن المقرر أن تُنقل مباراة الهلال ضد الوداد عبر قناتي SSC والرياضية المغربية، حيث تنقلان منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022.

وسيواجه المتأهل من هذه المباراة، الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنغو البرازيلي ضمن منافسات الدور نصف النهائي من مونديال الأندية، يوم الثلاثاء المقبل.

ويُشارك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مونديال الأندية بصفته بطلًا للنسخة الماضية من دوري أبطال آسيا، فيما يلعب الوداد في البطولة بعد تتويجه بلقب دوري أبطال إفريقيا.

انطلاق مونديال الأندية

وانطلقت منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، يوم الأربعاء الماضي، بالمباراة الافتتاحية بين الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي على استاد طنجة، ونجح الفريق المصري في الفوز بنتيجة 3/0.