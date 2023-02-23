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ضمن منافسات الجولة الـ18

موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن

الخميس ٢٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
موعد مباراتي الجمعة في دوري روشن
المواطن - محمد سمعه

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تُستكمل مباريات الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي غدًا الجمعة بإقامة مباراتين.

وستكون المباراة الأولى بين فريقي أبها والوحدة وتنطلق في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة.

أما المباراة الثانية فسوف تكون بين فريقي العدالة والخليج وتبدأ في تمام الـ6 مساءً بتوقيت المملكة.

وتُفتتح مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري، اليوم بإقامة المباراة الأولى بين فريقي التعاون والفيحاء وتنطلق في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت المملكة، المباراة الثانية بين فريقي الاتحاد والرائد وتنطلق في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت المملكة.

 ترتيب دوري روشن

وقبل انطلاق مباراتي اليوم الخميس، يتواجد نادي النصر في صدارة ترتيب دوري المحترفين برصيد 40 نقطة، يليه نادي الاتحاد ثانيًا برصيد 40 نقطة، الشباب ثالثًا برصيد 40 نقطة، الهلال رابعًا برصيد 32 نقطة التعاون خامسًا برصيد 30 نقطة، الفتح سادسًا برصيد 28 نقطة.

ويتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة، الطائي ثامنًا في ترتيب دوري روشن برصيد 22 نقطة، أبها تاسعًا برصيد 22 نقطة، الرائد عاشرًا برصيد 20 نقطة، الاتفاق في المركز الـ11 برصيد 19 نقطة يليه الفيحاء في المركز الـ12 برصيد 19 نقطة، الخليج في المركز الـ13 برصيد 16 نقطة، الوحدة في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة، العدالة في المركز الخامس عشر “قبل الأخير” برصيد 10 نقاط، الباطن في المركز الـ16 برصيد 3 نقاط.

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