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ضمن لقاءات الجولة الثانية بدور المجموعات

موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا

الجمعة ١٧ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:١٣ مساءً
موعد مباريات السبت في دوري أبطال إفريقيا
المواطن - محمد سمعه

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تُستكمل غدًا مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال إفريقيا بإقامة 5 مباريات.

موعد مباريات الغد

المباراة الأولى تنطلق غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة وستكون بين فريقي الهلال السوداني والأهلي المصري وتُقام في مدينة أم درمان السودانية.

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المباراة الثانية بين فريقي فيبرس الأوغندي وحوريا كوناكري الغيني وتنطلق في تمام الساعة الـ4 عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة بين فريقي سيمبا التنزاني والرجاء الرياضي المغربي وتنطلق في تمام الساعة الـ7 مساءً بتوقيت المملكة، وهو نفس توقيت مباراة فيتا كلوب الكونغولي ضد بيترو أتلتيكو الأنجولي.

المباراة الخامسة بين فريقي شباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وتبدأ غدًا في الـ10 مساءً بتوقيت المملكة.

الأهلي المصري والهلال السوداني - دوري أبطال إفريقيا
الأهلي المصري والهلال السوداني – دوري أبطال إفريقيا

مباريات اليوم بـ دوري أبطال إفريقيا

وكانت مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات انطلقت بداية من اليوم الجمعة، بتعادل سلبي بين المريخ السوداني والزمالك المصري، بينما يواجه اليوم فريق القطن الكاميروني، منافسه نادي ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي ويلعب شبيبة القبائل الجزائري اليوم مع نادي الوداد الرياضي المغربي.

ويعود الأهلي المصري لخوض مباريات دوري أبطال إفريقيا بعد أن تأجل له لقاء الجولة الأولى بسبب مشاركة المارد الأحمر في بطولة كأس العالم للأندية التي أُقيمت في المغرب، حيث احتل فيها الأهلي المركز الرابع في البطولة وذلك بعد الخسارة من نادي فلامنجو البرازيلي في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.

الوداد
لاعبو الوداد – المصدر @fifaworldcup_ar

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