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وقع الحادث في 26 سبتمبر الماضي

موقع سويدي يكشف دور طائرة أمريكية في انفجار نورد ستريم 

2023-02-10 الساعة 12:15
موقع سويدي يكشف دور طائرة أمريكية في انفجار نورد ستريم 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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قال موقع Flightradar24 إنه تم رصد طائرة استطلاع أمريكية من طراز P-8A Poseidon، في وقت مبكر من صباح يوم 26 سبتمبر، في منطقة انفجار خط الغاز نورد ستريم أو التيار الشمالي في بحر البلطيق.

مسار الطائرة الأمريكية

وقال موقع الخدمة السويدية الذي يعرض معلومات تتبع رحلات الطائرات في الوقت الفعلي على الخريطة، إن الطائرة الأمريكية حلقت من المحيط الأطلسي، ثم بعد مرورها فوق الدنمارك، طارت إلى جزيرة بورنهولم، لتعود للتزود بالوقود فوق بولندا من طائرة ناقلة KS-135R.

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بعد ذلك، عادت الطائرة إلى بورنهولم وفي حوالي الساعة 4:45 مساءً، بالتوقيت الصيفي الأوروبي، قامت بدورة كاملة فوق منطقة الانفجار بالضبط، وبدأت في الهبوط.

وتابع أنها بعد ذلك انعطفت يمينًا مبتعدة عن المشهد، وهبطت تدريجيًا من ارتفاع 7300 متر إلى 2200 متر، وبعد ذلك اختفت عن الرادار وأوقفت جهاز الإرسال والاستقبال.

موقع سويدي يكشف دور طائرة أمريكية في انفجار نورد ستريم 

سؤال يطرح نفسه

وعلق الخبير العسكري الروسي ورئيس تحرير مجلة الدفاع الوطني، إيغور كوروتشينكو، إن تتبع موقع Flightradar24، لتحرك الطائرة يطرح سؤالًا بديهيًا عن دور أمريكا المحتمل في تفجير خط نورد ستريم.

وفي الوقت نفسه، نشر موقع  seymour hersh الاستقصائي، مقالًا يزعم فيه أن غواصين في البحرية الأمريكية زرعوا متفجرات تحت أنابيب غاز التيار الشمالي الصيف الماضي، وبعد ثلاثة أشهر قام النرويجيون بتنشيطها.

ومع ذلك، لا يحتوي أرشيف الرحلات على موقع Flightradar24، على معلومات حول الطائرة النرويجية، حيث يبدو أنها حلقت مع إيقاف تشغيل جهاز الإرسال والاستقبال.

ووفقًا لعلماء الزلازل السويديين والدنماركيين، الذين جاءت معلوماتهم في اليوم التالي للحادث في 26 سبتمبر، فقد وقع أول انفجار على خط أنابيب الغاز تحت الماء بالقرب من جزيرة بورنهولم في بحر البلطيق في الساعة 02:03 بالتوقيت الصيفي الأوروبي.

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