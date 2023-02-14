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توقعت هجمات محتملة على المباني الحكومية

مولدوفا تغلق مجالها الجوي بعد تحذير روسيا الأخير

الثلاثاء ١٤ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٦:٥٤ مساءً
مولدوفا تغلق مجالها الجوي بعد تحذير روسيا الأخير
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أغلقت دولة مولدوفا مجالها الجوي، بعد يوم من تحذير الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أن روسيا تخطط لانقلاب للإطاحة بالحكومة الموالية لأوروبا.

وقالت شركة طيران مولدوفا على فيسبوك: أعزائي الركاب، في هذه اللحظة، المجال الجوي لجمهورية مولدوفا مغلق، نحن ننتظر استئناف الرحلات.

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توترات بين مولدوفا وروسيا

ويأتي هذا الإعلان في وقت تشهد توترات بين الجمهورية السوفيتية السابقة وروسيا حيث تشن موسكو حربًا في أوكرانيا التي تشترك في حدود مع مولدوفا.

وكانت رئيسة مولدوفا، مايا ساندو، أمس الاثنين، قالت إن المؤامرة الروسية المزعومة تنطوي على وقوع هجمات على المباني الحكومية واحتجاز الرهائن وأعمال عنف أخرى من قبل مجموعات المخربين من أجل وضع الأمة تحت تصرف روسيا وإفشال آمالها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وأضافات أن موسكو تخطط لاستخدام مواطنين أجانب من روسيا وبيلاروسيا وصربيا والجبل الأسود لتنفيذ خططها.

مولدوفا تغلق مجالها الجوي بعد تحذير روسيا الأخير

رد روسيا

وأعلنت روسيا عن غضبها الشديد، اليوم الثلاثاء، من مزاعم رئيسة مولدوفا بشأن مؤامرة مزعومة من موسكو للإطاحة بحكومتها، واتهمت سلطات الدولة بمحاولة صرف انتباه الجمهور بعيدًا عن المشاكل الداخلية فيها.

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا مزاعم ساندو ووصفتها بأنها لا أساس لها على الإطلاق، وليست صحيحة، مضيفة: لقد تم بناء هذه الأقاويل بنفس الروح التي تستخدمها الولايات المتحدة ودول غربية أخرى وأوكرانيا.

وقالت: أولاً، يتم توجيه الاتهامات بالإشارة إلى معلومات استخباراتية يُزعم أنها سرية لا يمكن التحقق منها، ثم يتم استخدامها لتبرير أفعالهم غير القانونية.

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