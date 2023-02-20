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ميزة مهمة جديدة من واتساب لهواتف آيفون 

الإثنين ٢٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٨:٠٤ مساءً
ميزة مهمة جديدة من واتساب لهواتف آيفون 
المواطن- فريق التحرير

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طرح تطبيق الدردشة الفورية واتساب، ميزة جديدة تتيح لمستخدمي هواتف آيفون أن يواصلوا مكالمات الفيديو، بينما يجرون أمورًا أخرى على جهازهم، وهو أمر طالما انتظرته الشركات؛ لأنه يتيح القيام بأشياء عدة في الوقت نفسه.

أهمية ميزة واتساب الجديدة

وقام تطبيق واتساب المملوك لشركة ميتا (فيسبوك سابقًا)، بإعلان هذا التحديث الذي يستفيد من الخاصية المعروفة بـ صورة داخل الصورة، وتتيح هذه الميزة أن يواصل المستخدم محادثاته بالفيديو عبر التطبيق، بينما ينجز أمورًا أخرى في الهاتف.

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ميزة مهمة جديدة من واتساب لهواتف آيفون 

وفي وقت سابق، كان مستخدم آيفون يضطر إلى إنهاء مكالمة الفيديو عبر واتساب حتى يتمكن من القيام بأشياء أخرى، ويمكن الاستفادة من هذه الخاصية في جميع أنواع المكالمات، أي سواء كان المستخدم يجري مكالمة فيديو مع شخص واحد، أو في إطار مجموعة واتساب.

ميزة مهمة للشركات

ويرى خبراء أن هذه الخاصية مفيدة بشكل أكبر للشركات، حيث سيتمكن الموظفون من التواصل مع الزبائن، بينما يقومون بعمليات أخرى على الأجهزة، وتعمل الخاصية بتناغم مع مزايا أخرى في نظام التشغيل iOS مثل سيري ووضع عدم الإزعاج.

استخدام التحديث الجديد من واتساب الخاص بالصور 

وبحسب موقع بيزنس توداي، فحين يتلقى المستخدم إخطارًا ورسالة سيري، وهو بصدد مكالمة فيديو على واتساب، لا يحصل أي إرباك للاتصال، ويمكن لمستخدمي آيفون أن يستفيدوا من هذه الخاصية إذا كانت لديهم أحدث نسخة من واتساب وهي (23.3.77).

ميزة مهمة جديدة من واتساب لهواتف آيفون 

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