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فعلة تكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي

ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٩:٢١ مساءً
ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان
المواطن - فريق التحرير

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أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، تفجير ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، مشيرًا إلى أن الميليشيات تنظيم إرهابي حقيقي.

تفجير المنازل

وغرد الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، بينها منزل المرحوم أحمد ناصر الدولة الجهمي، والذي تُوفّي قبل الانقلاب بخمسة أعوام، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في عمل بربري جبان.

واسترسل وزير الإعلام والثقافة اليمني: استمرار ميليشيا الحوثي في تفجير منازل خصومها من مناهضي الانقلاب في محافظة مأرب وغيرها من المناطق، ويعكس موقفها من دعوات التهدئة واستعادة الهدنة، وأنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكًا حقيقيًّا في بناء السلام، كذلك يكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي.

900 منزل

وأوضح معمر الإرياني: وثّقت منظمات حقوقية قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بتفجير قرابة 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين، واتخاذها سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرًا أسلوبًا لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي.

واختتم: المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثان الأممي والأمريكي مطالبون بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الإرهابية التي تقوّض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

 

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