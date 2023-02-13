لقطات لممرضة تركية تخاطر بحياتها لتنقذ طفلاً مريضًا أثناء الزلزال عبدالرحمن بن مساعد يعزف على البيانو في بروفات يوم التأسيس كورونادو الأكثر صناعة للفرص بمباراة واحدة أهداف عديدة لاتفاقية بين استدامة وسال في النقل والخدمات اللوجستية اللواء الفايز يقف على جاهزية قوات الأمن والحماية بمشروع نيوم ميليشيا الحوثي تفجر منازل مواطنين في مأرب والإرياني: عمل بربري جبان وظائف شاغرة في شركة BAE SYSTEMS 37 ناديًا يشاركون في كأس الملك سلمان للأندية حمى الضنك تداهم الخرطوم لأول مرة وتصيب 60 حالة لحظة احتراق شاحنة داخل نفق حيوي بالجزائر
أدان وزير الإعلام والثقافة اليمني معمر الإرياني، تفجير ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، مشيرًا إلى أن الميليشيات تنظيم إرهابي حقيقي.
1-ندين ونستنكر بأشد العبارات أقدام مليشيا الحوثي الارهابية التابعة لايران على تفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، بينهم منزل المرحوم احمد ناصر الدولة الجهمي والذي توفي قبل الانقلاب بخمسة اعوام، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في عمل بربري جبان pic.twitter.com/3kZBLp0Y6zقد يهمّك أيضاً
— معمر الإرياني (@ERYANIM) February 13, 2023
وغرد الإرياني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، قائلاً: ندين ونستنكر بأشد العبارات إقدام ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران على تفجير منازل عدد من المواطنين في منطقة الزور بمديرية صرواح محافظة مأرب، بينها منزل المرحوم أحمد ناصر الدولة الجهمي، والذي تُوفّي قبل الانقلاب بخمسة أعوام، وتشريد الأسر من النساء والأطفال، في عمل بربري جبان.
واسترسل وزير الإعلام والثقافة اليمني: استمرار ميليشيا الحوثي في تفجير منازل خصومها من مناهضي الانقلاب في محافظة مأرب وغيرها من المناطق، ويعكس موقفها من دعوات التهدئة واستعادة الهدنة، وأنها أداة للقتل والتدمير ولا يمكن أن تكون شريكًا حقيقيًّا في بناء السلام، كذلك يكشف وجهها الحقيقي كتنظيم إرهابي.
وأوضح معمر الإرياني: وثّقت منظمات حقوقية قيام ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها بتفجير قرابة 900 من منازل قيادات الدولة والجيش والأمن والسياسيين والإعلاميين والمشائخ والمواطنين، واتخاذها سياسة تفجير المنازل وتهجير سكانها قسرًا أسلوبًا لإرهاب المواطنين، والانتقام من المناهضين لمشروعها الانقلابي.
واختتم: المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثان الأممي والأمريكي مطالبون بمغادرة مربع الصمت، وإعلان موقف واضح من الأعمال الإرهابية التي تقوّض جهود التهدئة، وتندرج ضمن سياسات التهجير القسري للمدنيين وجرائم حرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، والعمل على تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية.