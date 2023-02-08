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هجوم كبير من الجمهوريين أثناء خطاب الاتحاد

نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب

2023-02-08 الساعة 10:13
نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب
المواطن - ترجمة: هالة عبدالرحمن

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أحضرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بالونًا أبيض من الهيليوم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لاستفزاز جو بايدن بشأن تعامله مع مسألة المنطاد الصيني، فيما ظهرت بمطقع فيديو آخر ترد على مزاعم بايدن خلال خطابه الأول بعد انتخاب الكونجرس الجديد.

بالون أبيض

وقالت غرين إنه كان مجرد بالون أبيض بريء، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر” أمس الثلاثاء، والذي أظهر أيضًا أنها تتجول في مبنى الكابيتول وهي تمسك البالون.

وأضافت غرين، في مقابلة مع قناة “Fox News”، إنها أحضرت البالون للعمل لأن حادث رحلة التجسس الصينية كان الشيء الأول الذي يحتاج بايدن إلى معالجته خلال خطاب حالة الاتحاد.

أزمة المنطاد

وتابعت: “الشيء الأول الذي يحتاج إلى معالجته يحوم فوقي، لا يزال الشعب الأمريكي منزعجًا ومذعورًا للغاية لأن رئيس الولايات المتحدة سمح بطيران منطاد تجسس صيني في جميع أنحاء بلادنا. في الواقع، لقد علموا بذلك في 28 يناير. وكان الرئيس على علم بذلك. البنتاغون علم بذلك”.

وواصلت النائبة الجمهورية: “لكنهم سمحوا للصين بإحضار منطاد التجسس إلى مجالنا الجوي، واجتياز البلد بأكمله، والتجسس على جيشنا في القواعد العسكرية، ومصانع المواد الغذائية، والمدن، وبنيتنا التحتية بالكامل قبل أن يغادر البلاد، وأخيرًا أسقطوها”.

انتقادات الحزب الجمهوري

من جهته، دافع بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تأجيل الإدارة مسألة معالجة المنطاد، قائلاً إن الأمريكيين كانوا سيصابوا بجروح خطيرة إذا أسقطوا المنطاد وهو يشق طريقه عبر الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد انتقد الجمهوريون الإدارة لظهورها ضعيفة على المسرح العالمي، حيث قالت غرين: “يحتاج الرئيس بايدن إلى شرح ما حدث. إنه بحاجة إلى الاعتذار لأمريكا، وعليه أن يخبر الأمريكيين كيف سيكون قاسيًا مع الصين”.

فوضى بالكونجرس

وفي مقطع فيديو آخر، ظهرت النائبة غرين ومعها عدد كبير من أعضاء الحزب الجمهوري، يهاجمون بايدن ويصفونه بالكاذب خلال خطاب الاتحاد، اليوم الأربعاء، حينما قال في خطابه، إن الجمهوريين يريدون تدمير الضمان الاجتماعي، واشتعلت ضجة داخل الكونجرس بسبب وقوف الجمهوريين أمام اداء بايدن ونعته بعض النواب بالكاذب.

وقال بايدن، في خطابه عن حالة الاتحاد اليوم الأربعاء: “إذا هددت الصين أمريكا فسترد لحماية نفسها”، وأضاف: “على بكين ألا تخطئ.. فكما أوضحنا الأسبوع الماضي، إذا هددت سيادتنا، سنعمل على حماية بلدنا وقد فعلنا ذلك”، في إشارة إلى إسقاط الولايات المتحدة قبل أيام منطاد التجسس الصيني.

يذكر أنه أول خطاب لبايدن أمام جلسة مشتركة للكونجرس الأمريكي منذ سيطر الجمهوريون على مجلس النواب في يناير الماضي، وسط تقارير تفيد بأن فترة رئاسته ستكون صعبة بعد سيطرة الجمهوريين الذين يسعون لإجراء العديد من التحقيقات معه بشأن قضايا ومنها قضية ابنه هانتر.

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