نائبة تستفز بايدن ببالون أبيض وتصفه بالكاذب

أحضرت النائبة الجمهورية مارجوري تايلور غرين، بالونًا أبيض من الهيليوم إلى مبنى الكابيتول الأمريكي، في محاولة لاستفزاز جو بايدن بشأن تعامله مع مسألة المنطاد الصيني، فيما ظهرت بمطقع فيديو آخر ترد على مزاعم بايدن خلال خطابه الأول بعد انتخاب الكونجرس الجديد.

It’s just an innocent balloon… #SOTU pic.twitter.com/Q6saJYqcp8

وقالت غرين إنه كان مجرد بالون أبيض بريء، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها في موقع “تويتر” أمس الثلاثاء، والذي أظهر أيضًا أنها تتجول في مبنى الكابيتول وهي تمسك البالون.

وأضافت غرين، في مقابلة مع قناة “Fox News”، إنها أحضرت البالون للعمل لأن حادث رحلة التجسس الصينية كان الشيء الأول الذي يحتاج بايدن إلى معالجته خلال خطاب حالة الاتحاد.

وتابعت: “الشيء الأول الذي يحتاج إلى معالجته يحوم فوقي، لا يزال الشعب الأمريكي منزعجًا ومذعورًا للغاية لأن رئيس الولايات المتحدة سمح بطيران منطاد تجسس صيني في جميع أنحاء بلادنا. في الواقع، لقد علموا بذلك في 28 يناير. وكان الرئيس على علم بذلك. البنتاغون علم بذلك”.

وواصلت النائبة الجمهورية: “لكنهم سمحوا للصين بإحضار منطاد التجسس إلى مجالنا الجوي، واجتياز البلد بأكمله، والتجسس على جيشنا في القواعد العسكرية، ومصانع المواد الغذائية، والمدن، وبنيتنا التحتية بالكامل قبل أن يغادر البلاد، وأخيرًا أسقطوها”.

من جهته، دافع بايدن ووزير الدفاع لويد أوستن عن تأجيل الإدارة مسألة معالجة المنطاد، قائلاً إن الأمريكيين كانوا سيصابوا بجروح خطيرة إذا أسقطوا المنطاد وهو يشق طريقه عبر الولايات المتحدة.

ومع ذلك، فقد انتقد الجمهوريون الإدارة لظهورها ضعيفة على المسرح العالمي، حيث قالت غرين: “يحتاج الرئيس بايدن إلى شرح ما حدث. إنه بحاجة إلى الاعتذار لأمريكا، وعليه أن يخبر الأمريكيين كيف سيكون قاسيًا مع الصين”.

Biden continues his lie that Republicans want to destroy social security. @mtgreenee calls him a liar. pic.twitter.com/oMMsixIOtF

— John Curtis (@Johnmcurtis) February 8, 2023