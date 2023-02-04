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نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية

2023-02-04 الساعة 10:39
نائب رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون يتوج الفائز بكأس الفروسية
المواطن - فريق التحرير

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كرم نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون خالد بن حمود الغامدي، الفائز بكأس هيئة الإذاعة والتلفزيون ضمن حفل سباقات نادي الفروسية 93 في ميدان الملك عبدالعزيز في الرياض.

الفريدي بطل المسابقة

وتوج نائب الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون مالك الجواد “أكفيك” أسطبل الأصايل والخيال عادل الفريدي، بعد فوزه بكأس الإذاعة والتلفزيون.

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كأس هيئة الاذاعة والتلفزيون للفروسية

وبين الغامدي أن اهتمام هيئة الإذاعة والتلفزيون في تغطية سباقات الفروسية وجوائزها تأتي تثمينًا لهذه الرياضة التي تعد موروثًا ثقافيًا ورمزًا للمملكة العربية السعودية وتاريخها العريق.

وأكد الغامدي أن الهيئة تحرص طوال السنوات الماضية على تغطية أحداث الفروسية ورعايتها، وذلك بتقديم الدعم اللازم لكل الموروثات الأصيلة، المرتبطة بتاريخ المملكة، مشددًا على استمرار الهيئة في دعم المحتوى المحلي المرتبط بثقافة المجتمع السعودي، والذي تبني من خلاله هيئة الإذاعة والتلفزيون توجهاتها في التغطيات، وتحديدها لمعايير النجاح في دوراتها البرامجية.

 

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