نادٍ إنجليزي يسعى للتعاقد مع نونو سانتو

يسعى نادي ليدز يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع المدير الفني للاتحاد، البرتغالي نونو سانتو، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

ليدز يونايتد مهتم بالتعاقد مع نونو سانتو

وذكرت صحيفة the athletic، أن مسؤولي نادي ليدز يونايتد يكثفون مساعيهم خلال الفترة الحالية، من أجل إيجاد خليفة للمدير الفني الأمريكي جيسي مارش، الذي أقيل مؤخرًا لسوء النتائج، حيث يسعى الفريق لتجنب الهبوط.

وأضافت: “مدرب وولفرهامبتون وتوتنهام الأسبق، نونو سانتو أحد الأسماء المطروحة على طاولة ليدز، لاختيار المدرب الجديد.. والمدرب البرتغالي سيكون حريصًا على فرصة أخرى في الدوري الإنجليزي”.

وسبق أن ارتبط اسم نونو سانتو بأكثر من نادٍ إنجليزي خلال الفترة الماضية، ولكنه رد آنذاك قائلًا: “لا ألتفت إلى كل ما يتردد في الصحافة الغربية، وتركيزي الآن مع الاتحاد من أجل التتويج بالألقاب”.

الاتحاد هذا الموسم

ويسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز تحت قيادة نونو سانتو، حيث نجح في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الأولى في تاريخه، بعد الفوز على الفيحاء في المباراة النهائية.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 37 نقطة، وبفارق الأهداف عن النصر المتصدر، وذلك بعد مرور 16 جولة.