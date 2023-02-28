ناصر الشمراني يخطف الأنظار بـ هاتريك في مباراة ودية خيرية

تألق ناصر الشمراني نجم الهلال والاتحاد السابق اليوم، في المباراة الودية الخيرية التي جمعت بين فريقي نجوم آسيا والإمارات ضد نجوم العالم في مدينة دبي الإماراتية.

مباراة شهدت 12 هدفاً وسجل فيها الأساطير أهدافاً جميلة روماريو وريفالدو وفهد خميس وناصر الشمراني وغيرهم التعادل بنتيجة 6-6 بين نجوم كأس العالم ونجوم آسيا والإمارات السابقين مباراة خيرية يخصص ريعها لصالح أصحاب الهمم في آسيا شاهد الأهداف pic.twitter.com/8PeqR8e5tN — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) February 28, 2023

واحتضن ملعب نادي الوصل في دبي اليوم المباراة الخيرية التي خُصص دخلها لصالح أصحاب الهمم في قارة آسيا.

وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بنتيجة 6-6 بين الفريقين، حيث سجل الشمراني ثلاثة أهداف ” هاتريك”، بينما سجل البرازيلي روماريو 4 أهداف لفريق نجوم العالم.

وشارك في تلك المباراة الخيرية كل من ” روماريو وروبيرتو كارلوس وريفالدو وكارلوس دونجا وكافو ورونالدينيو نجوم الكرة البرازيلية سابقًا”، بجانب مشاركة الحارس المصري عصام الحضري والجزائري الأخضر البلومي في المباراة.

بينما مثل نجوم آسيا والإمارات كل من ” ناصر الشمراني والعراقي نشأت أكرم والقطري مبارك مصطفى، والإيراني فرهاد مجيدي والإماراتي فهد خميس.

وأُقيمت المباراة برعاية الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس دبي الرياضي ورئيس اللجنة العليا لحماية حقوق أصحاب الهمم.