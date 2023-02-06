نتائج العرب ضد الفرق البرازيلية في مونديال الأندية

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تترقب الجماهير مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي ضمن منافسات مونديال الأندية 2022، في ظل الصراع القوي بينهما لخطف بطاقة التأهل.
وتُقام مباراة الهلال وفلامنجو البرازيلي على ملعب ابن بطوطة “طنجة الكبير”، يوم غد الثلاثاء عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس العالم للأندية.
وشهدت بطولة مونديال الأندية العديد من المواجهات بين الفرق العربية والبرازيلية، وكانت البداية في النسخة الأولى عام 2000، حيث فاز كورينثيانز على الرجاء البيضاوي المغربي والنصر بنتيجة 2/0.
وفاز ساو باولو على الاتحاد بنتيجة 3/2 في نسخة عام 2005، وخسر الأهلي المصري ضد إنترناسيونال في 2006، قبل أن يفوز كورينثيانز على الأهلي أيضًا بهدف دون رد في كأس العالم للأندية 2012.
واصطدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء بنظيره أتلتيكو مينيرو في مونديال الأندية 2013، وتمكن الفريق المغربي من تحقيق الانتصار العربي الأول ضد فريق برازيلي، عندما حسم المباراة لصالحه بنتيجة 3/1.
ولعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فلامنجو ضد الهلال في نسخة عام 2019، وخسر الزعيم بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل الأهلي المصري ضد بالميراس في مباراة تحديد المركز الثالث في 2020، وفاز المارد الأحمر بركلات الترجيح.
وواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ضد نظيره بالميراس مجددًا في مونديال الأندية 2021، وتمكن الفريق البرازيلي من حسم مباراة الدور نصف النهائي بهدفين دون رد.