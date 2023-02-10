نجوم مواجهة الأرجنتين سلاح الهلال ضد ريال مدريد

يستعد الهلال بقيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز، لمواجهة ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات كأس العالم للأندية، أملًا في الظهور بشكل مميز.

الهلال ضد ريال مدريد

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد ريال مدريد في نهائي مونديال الأندية 2022، يوم غد السبت عند الساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية، على ملعب مجمع مولاي عبدالله في الرباط.

خبرات اللاعبين

ويطمح دياز في الاستفادة من تجارب اللاعبين الذين شاركوا في البطولات العالمية، من أجل بدء مباراة ريال مدريد بثقة كبيرة، لتقديم أداء جيد وخطف لقب كأس العالم للأندية، بعد إنجازه الاستثنائي كأول فريق سعودي يتأهل إلى النهائي.

وتُعد مشاركة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في كأس العالم 2022، أكبر دليل على تطور اللاعبين من الناحية الفنية والبدنية، حيث ظهروا بشكل مميز خلال مرحلة المجموعات، وكان الوحيد الذي نجح في الفوز على الأرجنتين.

وكان لاعبو الهلال هم الركائز الأساسية للمنتخب السعودي ضد الأرجنتين، حيث ضمت التشكيلة 9 نجوم، وهم؛ محمد العويس، سعود عبد الحميد، علي البليهي، ياسر الشهراني، محمد كنو، سلمان الفرج، عبدالإله المالكي، سالم الدوسري وسلمان الفرج.

واكتسب لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خبرة المشاركة في المحافل العالمية، واكتسبوا ثقة منافسة الكبار والفوز عليهم، لتكون مواجهة ريال مدريد فرصة قوية أمامهم، من أجل تأكيد المستوى المميز للاعبين.