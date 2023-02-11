نهاية الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بهدفين لهدف

أنهى فريق ريال مدريد الإسباني، الشوط الأول من مباراة الهلال في نهائي كأس العالم للأندية متفوقًا بنتيجة 2-1.

ريال مدريد يسجل هدفين

وكان الريال تقدم بالهدف الأول عبر اللاعب فينسيوس جونيور في الدقيقة الـ13، ثم بعدها بـ 5 دقائق أضاف الأوروجوياني فريدريكو فالفيردي الهدف الثاني للريال بالدقيقة الـ18.

ثم نجح المالي موسى ماريجا في تقليص الفارق لـ أزرق الرياض بالدقيقة الـ26 بعد تمريرة متقنة من اللاعب محمد كنو.

د13' الهدف الأول لـ #ريال_مدريد عن طريق فينيسيوس جونيور

الهلال السعودي 0 × 1 ريال مدريد#الهلال_ريال_مدريد#كأس_العالم_للأندية | #SSC pic.twitter.com/eTHLVXYIpw — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2023

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب ” المجمع الرياضي لـ الأمير مولاي عبدالله” في مدينة الرباط المغربية.