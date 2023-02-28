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نيوم الاجتماعية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٢:٤٠ مساءً
نيوم الاجتماعية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  1. كهربائي سيارات.
  2. ميكانيكي محركات.
  3. موظف قانوني.
  4. ضابط الوقت.
  5. مساح الكميات.
  6. سكرتير.
  7. مهندس سلامة.
  8. مهندس أمن الأنظمة.
  9. الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات.
  10. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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