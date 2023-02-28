نيوم الاجتماعية تعلن عن وظائف شاغرة في عدة مدن

أعلنت نيوم الاجتماعية (شركاء نيوم)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل في عدة مدن؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

كهربائي سيارات. ميكانيكي محركات. موظف قانوني. ضابط الوقت. مساح الكميات. سكرتير. مهندس سلامة. مهندس أمن الأنظمة. الدعم الفني لتكنولوجيا المعلومات. والمزيد …

طريقة التقديم:

أوضحت نيوم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 27 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).