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في الجولة الـ18 من دوري روشن

هاتريك رونالدو يقود النصر للتفوق على ضمك بالشوط الأول

السبت ٢٥ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٧:٤٢ مساءً
هاتريك رونالدو يقود النصر للتفوق على ضمك بالشوط الأول
المواطن - فريق التحرير

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أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة ضمك في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، متفوقًا بثلاثية دون رد أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وافتتح النجم البرتغالي التسجيل لـ النصر محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.

هاتريك رونالدو 

وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولنادي النصر ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.

كريستيانو رونالدو - النصر وضمك

ويبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 43 وبالتالي الصعود إلى صدارة دوري روشن السعودي، بعد أن حصل الاتحاد على الصدارة نتيجة تعادله بدون أهداف مع نادي الرائد أول أمس الخميس.

 

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