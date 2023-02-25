هاتريك رونالدو يقود النصر للتفوق على ضمك بالشوط الأول

أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة ضمك في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، متفوقًا بثلاثية دون رد أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وافتتح النجم البرتغالي التسجيل لـ النصر محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.

د22' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو ضمك 0 × 2 النصر#ضمك_النصر | ⁦#SSC pic.twitter.com/4qgvwyq3Ij — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023

هاتريك رونالدو

وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولنادي النصر ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.

ويبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 43 وبالتالي الصعود إلى صدارة دوري روشن السعودي، بعد أن حصل الاتحاد على الصدارة نتيجة تعادله بدون أهداف مع نادي الرائد أول أمس الخميس.