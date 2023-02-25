خسارة ليستر سيتي ضد آرسنال بهدف دون رد تشكيل مباراة الريال ضد أتلتيكو مدريد 230 ألف طالب وطالبة بعسير يؤدون اختبارات نهاية الفصل الثاني غدًا 41 زلزالًا شهدها العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية مظاهرة حاشدة في ألمانيا تطالب بوقف دعم أوكرانيا “المواطن” توثق الحضور الجماهيري لمتابعة مباراة النصر وضمك أبشر: 3 خطوات لمعرفة حالة طلب الاستقدام إلكترونيًا هاتريك رونالدو يقود النصر للتفوق على ضمك بالشوط الأول اختبارات الفصل الدراسي الثاني تبدأ غدًا مأساة امرأة فقدت 70 من أقاربها في زلزال تركيا
أنهى الفريق الكروي الأول بنادي النصر، الشوط الأول من مباراة ضمك في الجولة الـ18 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين، متفوقًا بثلاثية دون رد أحرزها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.
هاتريك رونالدو ⚽️⚽️⚽️
ضمك 0 × 3 النصر#ضمك_النصر | #SSC pic.twitter.com/If5IXm5jOn
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023
وافتتح النجم البرتغالي التسجيل لـ النصر محرزًا الهدف الأول في الدقيقة الـ18 من ضربة جزاء، ثم واصل تألقه ليضيف الهدف الثاني من تصويبة قوية بقدمه اليسرى في الدقيقة الـ23.
د22' الهدف الثاني لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
ضمك 0 × 2 النصر#ضمك_النصر | #SSC pic.twitter.com/4qgvwyq3Ij
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023
وعند حلول الدقيقة الـ44 ومن هجمة مرتدة منظمة، أضاف النجم البرتغالي ثالث الأهداف له ولنادي النصر ليسجل الهاتريك قبل نهاية الشوط الأول.
ويبحث الفريق الكروي الأول بنادي النصر عن الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 43 وبالتالي الصعود إلى صدارة دوري روشن السعودي، بعد أن حصل الاتحاد على الصدارة نتيجة تعادله بدون أهداف مع نادي الرائد أول أمس الخميس.
د18' الهدف الأول لـ النصر عن طريق كريستيانو رونالدو
ضمك 0 × 1 النصر#ضمك_النصر | #SSC pic.twitter.com/a3I9m98Q6t
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 25, 2023