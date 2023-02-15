هيئة الترفيه تعلن عن أول اندماج في القطاع الخاص

في خطوة تأتي ضمن برنامج الهيئة العامة للترفيه لتطوير المنشآت والمحتوى الترفيهي، وبدعم من صندوق التنمية السياحي؛ أعلنت كل من شركتي أساطير وأصول الترفيهيتين اندماجهما في كيان واحد تحت مسمى شركة “ملاهي” التي بدورها أعلنت عن إطلاق “كراج” الترفيهية التي أسست كوجهة مستحدثة ومستدامة من قبل شركة “ملاهي” في العاصمة الرياض.

‎ويأتي دعم الهيئة للشركة الجديدة كأحد جهودها في تطوير القطاع الترفيهي ودعم نمو الشركات المحلية والتنوع العالمي لخدمات الترفيه.

نمو متسارع

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‎وتهدف هذه الخطوة لتلبية النمو المتسارع الذي يعيشه قطاع الترفيه في المملكة، حيث تندرج تحت عملية الاندماج مجموعة كبيرة من العلامات التجارية المحلية التي انطلقت أعمالها منذ عام 2008.

‎وبهذه المناسبة أكد رئيس مجلس إدارة شركة ملاهي، الأستاذ محمد بن عبدالله النمر، على أهمية الاندماج وإطلاق الكيان الجديد، خصوصًا في التوقيت الحالي، منوهًا إلى أن المملكة تعيش نموًّا واسعًا في مختلف القطاعات، ويأتي في مقدمتها قطاع الترفيه الذي نجحت المملكة اليوم في لفت أنظار محبيه من حول العالم، وهو ما كشف عن حقيقة الحاجة إلى وجود كيانات محلية قوية وفاعلة قادرة على تلبية النمو المتسارع على التجارب الترفيهية المحلية، وضمان تحقيق أعلى المعايير لجودة الحياة، إضافة إلى صناعة تجارب تعزز الموروث المحلي، وتحاكي أعلى المعايير العالمية.

نمو الشركات المحلية

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‎ومن جهته أشار الرئيس التنفيذي لشركة “ملاهي”، محمد بن صالح الشثري، إلى الدور الفاعل للهيئة العامة للترفيه في دفع نمو الشركات المحلية، مستشهدًا بتجربته كأحد خريجي برنامج قادة الترفيه الذي أطلقه معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ في سبتمبر 2021.

‎وقال الشثري: “لا شك في أن الجميع يتلمس الدور الكبير لقيادة المملكة في تعزيز فرص نمو القطاع عبر الكثير من البرامج والفرص التي تواصل هيئة الترفيه صناعتها، والتي يأتي من أهمها برنامج تطوير قادة الترفيه، الذي أفتخر بكوني أحد خريجيه، واليوم نسعى لأن تكون “ملاهي” شريكًا ووجهة أساسية في صناعة الترفيه في السعودية، عبر توفير التجارب العالمية والحلول الإبداعية بهويات سعودية، وأن نشارك تجاربنا المحلية إقليميًّا وعالميًّا”.

تحفيز الابتكار

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‎وينتظر أن يسهم هذا الاندماج الذي جاءت “ملاهي” وليدة له في تحفيز الابتكار والبحث ضمن قطاع الترفيه، ودفع فرص النمو، وخلق المزيد من الفرص الوظيفية، إضافة إلى بناء تجارب ترفيهية ذات هويات محلية عميقة قادرة على محاكاة أشهر التجارب العالمية، فضلًا عن تقديم خيارات الترفيه لمختلف شرائح المجتمع”.

كما أعلنت الشركة خلال الحفل عن الأثر الذي سيحدثه هذا الاندماج الذي سيوفر أكثر من 1200 فرصة وظيفية، إضافة إلى خلق تجارب ترفيهية بهويات محلية لرسم أكثر من 55 مليون ابتسامة بحلول 2027، عبر ما يزيد على 10 علامات تجارية، و6 حقوق امتياز محلية وعالمية.

نبذة عن هيئة الترفيه

تأسست الهيئة العامة للترفيه تماشيًا مع رؤية المملكة 2030، لتقوم بمهام تنظيم قطاع الترفيه في ‏المملكة، وتنميته وتوفير الخيارات ‏والفرص الترفيهية لشرائح المجتمع كافة في جميع مناطق المملكة، لإثراء الحياة ‏ورسم البهجة، وكذلك تحفيز القطاع ‏الخاص لأداء دوره في بناء نشاطات الترفيه وتنميتها. ‏

وتدعم هيئة الترفيه الاقتصاد في المملكة من خلال المساهمة في تنويع مصادره، ورفع الناتج المحلي ‏الإجمالي، إضافة إلى دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ورفع نسبة الاستثمارات ‏الأجنبية المباشرة في قطاع الترفيه.