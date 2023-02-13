هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

وصول الطائرة الإغاثية الـ 7 ضمن الجسر الجوي السعودي لتركيا الآلية الجديدة لصرف الدواء تضر بمشتركي التأمين الطبي محدودي الدخل الموارد البشرية تعلن عن 30 وظيفة صحية عبر جدارات واتساب يمنح مستخدميه ميزة جديدة للصور تحذير من خطورة مواقع ومشاهير التواصل الاجتماعي على الأطفال هبوط أسعار النفط بعد مكاسب قوية الأسبوع الماضي الغذاء والدواء توضح سبب وضع علامة الضفدع على بعض المنتجات قياس يعلن مواعيد التسجيل في اختبار القدرة المعرفية الرقمي المملكة تتصدر العمل الإغاثي العالمي.. مواقف مجردة من أي حسابات أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم
أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.
– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).
– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).
– مدير إدارة الاستراتيجية.
– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب أول).
– أخصائي أول جودة تدريب.
– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).
– كبير أخصائيين جودة التدريب .
– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).
– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا