هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول علوم صحة السكان.

– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).

– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).

– مدير إدارة الاستراتيجية.

– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب أول).

– أخصائي أول جودة تدريب.

– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).

– كبير أخصائيين جودة التدريب .

– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).

موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا