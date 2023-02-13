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لحملة البكالوريوس فأعلى

هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين

الإثنين ١٣ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٤٩ صباحاً
هيئة الصحة العامة تعلن فتح باب التوظيف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية) بمدينة الرياض فتح باب التوظيف للجنسين لحملة البكالوريوس فأعلى، وذلك وفقاً لبقية التفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف المتاحة:

– أخصائي أول علوم صحة السكان.
– خبير صحي – البيئات والمباني الصحية (طبيب نائب).
– كبير خبراء صحي – علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها (طبيب استشاري).
– مدير إدارة الاستراتيجية.
– خبير أول صحي – مكافحة العدوى (طبيب نائب أول).
– أخصائي أول جودة تدريب.
– خبير صحي – الرعاية الصحية (طبيب نائب).
– كبير أخصائيين جودة التدريب .
– كبير خبراء صحي – الصحة العالمية (طبيب استشاري).

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موعد التقديم:

– التقديم مُتاح الآن بتاريخ 1444/07/21هـ الموافق 2023/02/12م.

طريقة التقديم:

– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي: اضغط هنا

 

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