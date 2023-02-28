هيئة الصحة العامة تفتح باب التوظيف للجنسين

أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، فتح باب التوظيف (للجنسين) من حملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية: أخصائي استراتيجي .

باحث قانوني.

أخصائي منافسات.

مراقب سلامة.

مهندس سلامة أول.

مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.

مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها. عن الهيئة: هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة. طريقة التقديم: أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م. للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).