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هيئة الصحة العامة تفتح باب التوظيف للجنسين

الثلاثاء ٢٨ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٠٠ مساءً
هيئة الصحة العامة تفتح باب التوظيف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة الصحة العامة (وقاية)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، فتح باب التوظيف (للجنسين) من حملة الدبلوم فأعلى، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

  •  أخصائي استراتيجي .
  •  باحث قانوني.
  •  أخصائي منافسات.
  •  مراقب سلامة.
  •  مهندس سلامة أول.
  •  مدير إدارة نظام التتبع الوطني للصحة العامة البيئية.
  •  مدير إدارة علوم الصحة العامة البيئية وممارساتها.

عن الهيئة:

  •  هيئة الصحة العامة هي هيئة حكومية سعودية تهدف إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية، والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها. في 2 مارس 2021 صدر قرار مجلس الوزراء بتحويل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها إلى هيئة عامة باسم هيئة الصحة العامة.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة أن التقديم مُتاح عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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