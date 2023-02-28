هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء التقديم في برنامج (تطوير خريجي الدرعية 2023م) في (نسخته الرابعة)، والذي يهدف إلى استقطاب حديثي التخرج من مجتمع الدرعية، لتنمية مهاراتهم وتدريبهم بمجالات مختلفة؛ مما يعزز تمكينهم ليصبحوا قادةً في المستقبل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.

مسمى البرنامج: – برنامج تطوير خريجي الدرعية 2023م. الأهداف: 1- يهدف إلى استقطاب حديثي التخرج من مجتمع الدرعية.

2- تنمية مهاراتهم وتدريبهم بمجالات مختلفة؛ مما يعزز تمكينهم ليصبحوا قادةً في المستقبل. التفاصيل:

اضغط هنا موعد التقديم: – التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م. طريقة التقديم: – من خلال الرابط التالي: اضغط_هنا