هيئة تطوير بوابة الدرعية تعلن بدء التقديم في برنامج تطوير الخريجين

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أعلنت هيئة تطوير بوابة الدرعية بدء التقديم في برنامج (تطوير خريجي الدرعية 2023م) في (نسخته الرابعة)، والذي يهدف إلى استقطاب حديثي التخرج من مجتمع الدرعية، لتنمية مهاراتهم وتدريبهم بمجالات مختلفة؛ مما يعزز تمكينهم ليصبحوا قادةً في المستقبل، وذلك وفقاً للتفاصيل الموضحة أدناه.
– برنامج تطوير خريجي الدرعية 2023م.
1- يهدف إلى استقطاب حديثي التخرج من مجتمع الدرعية.
2- تنمية مهاراتهم وتدريبهم بمجالات مختلفة؛ مما يعزز تمكينهم ليصبحوا قادةً في المستقبل.
التفاصيل:
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– التقديم مُتاح الآن بدءا من اليوم الثلاثاء بتاريخ 1444/08/08هـ الموافق 2023/02/28م.