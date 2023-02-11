هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي: متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة. فترة العمل: دوام جزئي. أماكن العمل: (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية، مهد الذهب، العلا، شرورة، المهد). الشروط: أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.

يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.

يفضّل المتفرغ خلال الفترة الصباحية. الدور الوظيفي: مسؤول عن توجيه الطلاب أو الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب اتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار. المسؤوليات: قد يهمّك أيضاً تشكيل الهلال المتوقع لمواجهة فلامنجو مؤتمر صحفي للإعلان عن انعقاد “منتدى الابتكار الاجتماعي 2023” تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار.

التأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.

العمل على توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر.

مسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات أثناء تأديتهم للاختبار.

تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم.

المساهمة في حل المشكلات التقنية في الأجهزة المستخدمة في الاختبار