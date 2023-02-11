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للجنسين في عدد من التخصصات

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن

السبت ١١ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ٢:٤٩ مساءً
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف في عدة مدن
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين) في عدد من التخصصات، للعمل في عدة مدن بالمملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • متعاون لمراقبة مقر اختبارات المحوسبة.

فترة العمل:

  •  دوام جزئي.

أماكن العمل:

  • (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، الطائف، جدة، الدمام، شقراء، رفحاء، جازان، نجران، الخفجي، تيماء، القريات، تربة، تثليث، الخرمة، يدمه، رنية، مهد الذهب، العلا، شرورة، المهد).

الشروط:

  •  أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية.
  •  يفضّل شهادة بكالوريوس في الإدارة أو الحاسب الآلي على الأقل.
  •  يفضّل المتفرغ خلال الفترة الصباحية.

الدور الوظيفي:

  • مسؤول عن توجيه الطلاب أو الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب اتباعها داخل المقر والعمل على تنفيذ إجراءات الاستقبال ومراقبتهم أثناء أداء الاختبار.

المسؤوليات:

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  •  تسجيل الطلاب / الطالبات قبل دخولهم قاعة الاختبار.
  •  التأكد من هويات وبيانات الطلاب ومطابقة المعلومات الشخصية لهم.
  •  العمل على توجيه الطلاب / الطالبات أثناء دخولهم مقر الاختبار وإفادتهم بالتعليمات التي يجب إتباعها داخل المقر.
  •  مسؤول عن مراقبه الطلاب / الطالبات أثناء تأديتهم للاختبار.
  •  تسجيل الحالات الطلابية ورفعها إلى مشرف التسجيل لاتخاذ القرار اللازم.
  •  المساهمة في حل المشكلات التقنية في الأجهزة المستخدمة في الاختبار

طريقة التقديم :

أوضحت الهيئة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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