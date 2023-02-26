هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف للجنسين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

متعاون/ الرياض.

المؤهلات والخبرات:

المتطلبات التعليمية والمهنية: المؤهل العلمي : ثانوية عامة فأعلى.

المهارات: إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.

شروط إضافية : التفرغ التام للعمل.

المسؤوليات:

ترشيح المشرف والمطبقين لكل مقر.

متابعة استلام وتسليم إرساليات الاختبار لكل مقر.

جدولة المدارس والمطبقين على أيام الاختبارات.

متابعة تنفيذ الإجراءات قبل وأثناء وبعد تطبيق الاختبار.

إعداد كشف تعويض أعضاء لجان الاختبار مالياً.

تجهيز التقرير النهائي للاختبار.

الدور الوظيفي:

المشاركة في تطبيق الاختبارات الوطنية لعام 2023م

فترة العمل:

دوام كامل.

طريقة التقديم: