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في عدد من التخصصات للعمل بالرياض

هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف للجنسين

الأحد ٢٦ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٥٠ صباحاً
هيئة تقويم التعليم والتدريب تعلن عن وظائف للجنسين
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عبر الموقع الإلكتروني لتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة (للجنسين)، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • متعاون/ الرياض.

المؤهلات والخبرات:

  • المتطلبات التعليمية والمهنية: المؤهل العلمي : ثانوية عامة فأعلى.
  • المهارات: إجادة التعامل مع برامج مايكروسوفت أوفيس.
  • شروط إضافية : التفرغ التام للعمل.

المسؤوليات:

  • ترشيح المشرف والمطبقين لكل مقر.
  • متابعة استلام وتسليم إرساليات الاختبار لكل مقر.
  • جدولة المدارس والمطبقين على أيام الاختبارات.
  • متابعة تنفيذ الإجراءات قبل وأثناء وبعد تطبيق الاختبار.
  • إعداد كشف تعويض أعضاء لجان الاختبار مالياً.
  • تجهيز التقرير النهائي للاختبار.

الدور الوظيفي:

  • المشاركة في تطبيق الاختبارات الوطنية لعام 2023م

فترة العمل:

  • دوام كامل.

طريقة التقديم:

أوضحت الهيئة ، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

  • رابط التقديم – الرياض – (اضغط هنا).
  • وظائف بمسمى (متعاون/مراقب) في مدن أخرى – (اضغط هنا).
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