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عثر عليها بدفتر مدفون تحت الأنقاض

وداع مؤثر من طفلة لأبيها قبل وفاتها تحت الأنقاض: ربي أستودعك أبي

الجمعة ١٠ فبراير ٢٠٢٣ الساعة ١٠:١٢ مساءً
وداع مؤثر من طفلة لأبيها قبل وفاتها تحت الأنقاض: ربي أستودعك أبي
المواطن - فريق التحرير

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هدم الزلزال منزل المواطن السوري ناصر الوكاع، يوم الاثنين في جنديرس بشمال غرب سوريا؛ ما أدى إلى وفاة زوجته ومعظم أبنائه.

تفاصيل الوقعة

وتمكن رجال الإنقاذ من إخراج اثنين من أبنائه من تحت أنقاض المنزل خلال الليل. وأظهرت لقطات مصورة الطفلين مصابين بكدمات ويغطيهما الغبار.

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كما نجا طفل آخر، لكن زوجته وخمسة من أبنائه على الأقل لقوا حتفهم.

وجلس الوكاع وسط الأنقاض والكتل الخرسانية ينعى زوجته وبقية أبنائه محتضنًا ملابس أحد المتوفين.

وبدأ يتمتم بأسماء أبنائه ذكورًا وإناثًا دون أن يذكر عددهم بالتحديد في حالة من اليأس والارتباك.

جثث

وبعد وقوع الزلزال، طلب الوكاع المساعدة لإنقاذ أبنائه، وعلم أن ولديه فيصل ومحسن قد لقيا حتفهما.

وعُثر على جثتي الابنة الكبرى هبة وأختها الصغيرة إسراء.

وكانت هبة ميتة وفي حجرها شقيقتها الصغيرة ميتة أيضًا. وعُثر على جثة شقيقة أخرى هي سميحة بالقرب منهما.

وحمل الوكاع معه قصاصة من الورق كتبتها ابنته الكبرى هبة بخط يديها في دفتر عثر عليه مدفونًا تحت الأنقاض. وبخط أنيق، كتبت هبة: “اللهم إني أستودعك أغلى ما أملك، فاحفظه لي، أنت في حفظ الله وفي قلبي أنا، أبو فيصل (كنية أبيها)”.

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