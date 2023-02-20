وزارة العدل تكشف عن عدد المحامين المرخص لهم حتى نهاية 2022

كشفت وزارة العدل أن عدد المحامين والمحاميات المرخص لهم بلغ 14188 محاميًا ومحامية حتى نهاية العام 2022م، منهم 11355 محاميًا، و2833 محامية، فيما بلغ عدد المتدربين أكثر من 8 آلاف متدرب ومتدربة، فيما بلغ عدد رخص مزاولة مهنة المحاماة 3399 رخصة خلال العام 2022، منهم 2316 محاميًا، و1083 محامية، وبلغ عدد المتدربين 3711 متدربًا ومتدربة.

رؤية تأهيل المحامي

وأشار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، خلال جلسة حوارية في افتتاح المؤتمر السعودي للقانون إلى أن المحامي يعد شريكًا للوزارة في العملية القضائية، وأن الوزارة لديها رؤية ماضية فيها للمشاركة في تأهيل المحامي ودعمه من خلال توفير الخدمات العدلية.

خدمات عبر ناجز

يُذكر أن وزارة العدل تقدم حزمة من الخدمات للمحامين عبر بوابة “ناجز” بخطوات بسيطة وميسرة وبموثوقية عالية، مثل خدمة “التحقق من ترخيص عدلي”، و”طلب ترخيص محاماة”، و”طلب تجديد ترخيص محاماة”، وخدمة “قيد محام متدرب جديد”؛ التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم لتسجيله في سجل قيد المحامين المتدربين والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” إلكترونيًا، وكذلك خدمة “انتقال محام متدرب إلى آخر”، التي تمكن المحامي المتدرب من التقديم على طلب الانتقال من محام إلى محام آخر والحصول على “شهادة تعريف للمحامي المتدرب” حديثة وإلكترونية.