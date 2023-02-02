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زيارة رسمية لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية

وزير الخارجية فيصل بن فرحان يصل العراق

2023-02-02 الساعة 1:12
وزير الخارجية فيصل بن فرحان يصل العراق
المواطن - فريق التحرير

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وصل وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إلى العاصمة العراقية، اليوم الخميس، في زيارة رسمية، بحسب ما أفاد به المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف.

أسباب الزيارة

وقال الصحاف، في تصريح نقلته وكالة الأنباء العراقي “واع”، إن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان سيلتقي، خلال الزيارة، كلاً من رئيس الجمهورية عبداللطيف جمال رشيد، ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين.

وأفاد مراسل العربية بأن وزير الخارجية في العراق لبحث تعزيز العلاقات الاستراتيجية. وكانت وزارة الخارجية العراقية، ذكرت أمس الأربعاء، أن الأمير فيصل بن فرحان سيزور العراق.

مؤتمر صحفي

وسيتم عقد مؤتمر صحفي بين وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره السعودي في مقر الوزارة.

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